La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza hoy, miércoles 22 de abril de 2026, con una nueva etapa del calendario de pagos correspondiente al mes en curso. Durante la jornada, el organismo acredita fondos para millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales en todo el país, siguiendo el esquema de fechas establecido según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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En abril, los haberes y prestaciones incluyen un aumento del 2,9%, reflejando la actualización por inflación dispuesta por el Gobierno nacional. Además, quienes perciben el haber mínimo cuentan con un bono extraordinario que eleva el monto total a cobrar. El cronograma detallado de ANSES permite a cada beneficiario conocer cuándo y cuánto le corresponde cobrar, con acreditaciones automáticas en las cuentas bancarias informadas y la posibilidad de consultar el estado de sus pagos a través de los canales digitales oficiales.

Quiénes cobran hoy, 22 de abril de 2026

ANSES aplica en abril un ajuste del 2,9% en todos los haberes, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, y mantiene el pago del bono extraordinario para quienes perciben el haber mínimo. El calendario de cobros se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), garantizando un acceso ordenado a los fondos en todo el país.

El calendario de pagos de ANSES de abril 2026 organiza las acreditaciones según la terminación del DNI, garantizando el acceso ordenado para millones de beneficiarios en todo el país.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy corresponde el pago a los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y cuyo DNI finaliza en 8. Según el esquema oficial de ANSES, este grupo accede durante esta jornada al haber mínimo garantizado de $380.319,31, que se incrementa a $450.319,31 con la inclusión del bono extraordinario. Los fondos se acreditan de forma automática en las cuentas bancarias declaradas y pueden consultarse a través de la plataforma Mi ANSES o la app móvil.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 también perciben hoy sus haberes. Para abril, el monto de la AUH es de $136.666 por hijo, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $445.003. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubica en $68.341 por hijo, y para hijos con discapacidad en $222.511. Estas prestaciones se abonan bajo el mismo calendario que las jubilaciones mínimas.

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Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 tienen acreditado el pago este miércoles 22. ANSES informó que el monto actualizado es de $136.666, reflejando el incremento dispuesto para este mes. El organismo recordó que la acreditación es automática y puede consultarse de manera personalizada en los canales digitales oficiales del organismo previsional.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo para titulares con DNI terminados en 0 y 1 se acredita a partir de hoy, miércoles 22 de abril. El monto y la duración dependen de los aportes realizados y el tiempo trabajado por el beneficiario antes de la finalización de su vínculo laboral. ANSES informó que el pago se deposita automáticamente en las cuentas declaradas.

Otras prestaciones

Las Pensiones No Contributivas, Asignaciones Familiares de PNC y Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) continúan su cronograma vigente según los plazos establecidos por el organismo hasta el 12 de mayo, sin importar la terminación del documento.

ANSES realiza hoy el pago automático a titulares de jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8, y Prestación por Desempleo con DNI terminado en 0 y 1.

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

ANSES fijó para abril un haber mínimo de $380.319,31 y un máximo de $2.559.188,80, con un bono extraordinario que eleva el piso a $450.319,31 para quienes perciben la mínima. Estos valores responden a la actualización del 2,9% vinculada al IPC de febrero. La base imponible mínima para aportes es de $128.091,45.

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De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las asignaciones familiares y universales de ANSES también recibieron un incremento del 2,9% a partir de abril. El monto de la AUH es de $136.666 por hijo y de $445.003 por hijo con discapacidad. La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de $68.341, y para hijos con discapacidad, $222.511. La Asignación por Embarazo alcanza los $136.666.

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