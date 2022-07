Ante el aumento de la inflación, los gremios presionan para la apertura de paritarias

La ministra de Economía, Silvia Batakis, anunció su plan de “equilibrio fiscal” que recibió aplausos del sector empresarial, pero generó preocupación en otros sectores y puso en alerta a los dirigentes sindicales que piden la apertura de paritarias ante la pérdida del poder adquisitivo de sus afiliados.

Este jueves a las 16 horas se dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio, que rondará, según estimaciones privadas, en el 5,2%. Esto, sumado a las remarcaciones de precios, gatillaron los reclamos gremiales para adelantar los aumentos pactados, la actualización inmediata del salario mínimo y beneficios para los jubilados.

El sindicalismo albertista teme que la reapertura de paritarias termine por debilitar más a la coalición gobernante, pero la inflación y la presión de los movimientos comenzó a hacer ruido. En ese contexto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el principal gremio industrial de Argentina, tras el recambio de conducción que consagró a Abel Forlán como nuevo líder, pide un aumento que ronde el 65% pero sin mucho apoyo en el sector empresario.

La UOM busca cerrar paritarias en el 65% y todavía está lejos de un acuerdo

El gremio liderado por Forlán, cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández, alertó de la “gravísima situación” de la pérdida de poder adquisitivo, tras conseguir un aumento del 45% sellado en marzo (18% en abril y 15% en julio, 12% en octubre y con revisión en noviembre).

El acumulado de inflación del primer semestre del año rondará el 35,7% (hipotéticamente calculando que el dato de junio sea 5,2%), por lo que los salarios empezaron a quedar por debajo del costo de vida porque en ese período el aumento salarial acumulado fue del 26%.

Los sindicatos y sus reclamos

Cómo informó PERFIL, Armando Cavalieri, secretario general del Sindicado de Comercio, señaló: “La situación está muy mal. Los aumentos que conseguimos ya se fueron. La gente ya está prácticamente queriendo resolver los convenios colectivos de trabajo. Nosotros tenemos la apertura (de paritarias) el mes que viene y seguramente, nosotros habíamos conseguido el 59%, iremos a casi al 70 u 80%. Si eso es un salario, la verdad que la gente ve que el monto es grande, pero lo que se puede comprar cada vez es menos”, advirtió Cavalieri al contestar sobre un posible aumento salarial.

¿Cuáles son los billetes argentinos con mayor pérdida de poder adquisitivo en la historia?

Asimismo, denunció que su sector está “semiparalizado” por lo que una apertura de paritarias requeriría de “nuevas cuentas”. “Nosotros cobramos en pesos y a nosotros nos cobran en dólares. Al no haber un precio de referencia el empresario no tiene motivos para invertir más porque el problema del empresario no es una futura reforma laboral, el problema son los impuestos. Si no hace un balance de la crisis social, llega por todos lados a la misma conclusión”, lamentó.

Por su parte, el sindicato del neumático dispuso una seguidilla de cuatro paros desde este martes en reclamo de un aumento salarial superior al 70%, tras rechazar la oferta del 65%.

Asimismo, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) como los estatales de la Federación de Gremios Estatales y Particulares (Fegeppba) hicieron lo propio y reclaman que se active la cláusula de monitoreo de los sueldos inicida en el acuerdo paritario. Al pedido se sumó la dirigencia de la Unión del Personal Civil de La Nación (UPCN) que adelantó que formalizará el mismo planteó.

Argentina, el país del Cono Sur con mayor deterioro del poder adquisitivo

De la misma manera, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) exigen la actualización de las jubilaciones docentes nacionales y que se abone en la brevedad un incremento extraordinario en las jubilaciones docentes nacionales para equiparar con el incremento ya otorgado al resto de las jubilaciones.

Los reclamos no impactan solo al sector privado

Los reclamos por una recomposición salarial llegaron a Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso de la Nación, donde la Asociación de Personal Legislativo pide un nuevo aumento salarial tras recibir en abril una suma fija de $20.000 en compensación por la paritaria del año pasado; luego del llamado del Ministerio de Trabajo a reabrir paritarias en más de 20 ramas.

¿Qué dice Silvina Batakis?

Las pretensiones de los gremios parecen chocar con los planes de la flamante ministra de Economía, quien a su llegada al Palacio de Hacienda se mostró renuente a la revisión de los salarios.

“Creo en las paritarias y considero que, en una situación más ordenada, no podemos tener paritarias continuamente con cláusulas gatillos. Se tendría que poder resolver las paritarias de manera anual”, señaló oportunamente la nueva titular del Palacio de Hacienda.

SE / LR