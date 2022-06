"Situación crítica": Los supermercados chinos se quejan de los controles de ARBA

Cristian Girard, director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), aseguró este miércoles que el Gobierno bonaerense endurecerá los controles fiscales en supermercados chinos y mercados de menor superficie; luego de los operativos en hipermercados que se desarrollaron en la jurisdicción de Axel Kicillof la semana pasada.

Girard explicó que ARBA llevará a cabo “un operativo de notificación presencial de inconsistencias fiscales” en los autoservicios de barrio comúnmente denominados chinos. “ Se fiscalizará la condición fiscal de los comercios, su cumplimiento tributario, los medios de facturación, se certificará la presentación de declaraciones juradas, se verificarán las ventas y los medios de pago, así como la documentación de compra de la mercadería exhibida", agregó el funcionario en declaraciones a Télam.

ARBA detectó irregularidades y desabastecimiento en supermercados y apuntó a La Anónima

“El actual es un momento delicado, en el que el proceso inflacionario está en niveles muy altos. Hay representantes del sector que se ufanan de remarcar precios todos los días cuando a la gente le cuesta llegar a fin de mes o no puede comprar alimentos para no pasar hambre", opinó Girard, y recalcó que, en ese marco, "es prudente controlar precios y la evasión impositiva".

Cómo cayó el anuncio en los comercios de menor superficie

Yolanda Durán, presidente de la Cámara de Supermercados Chinos, aseguró en diálogo con PERFIL que desde el sector que representa recibieron con desagrado el anuncio hecho por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.

“Pueden hacer todos los controles que ellos quieran. El tema es que estamos en una situación crítica. Recién en octubre comenzamos a salir de la pandemia y desde el Gobierno empiezan a pedir documentación de todos los años sin contemplar el tiempo que estuvimos cerrados por el COVID-19”, comenzó diciendo la representante.

“Nos piden las declaraciones juradas de años en los que los estudios (jurídicos) no estaban trabajando. Seguramente encontrarán presentaciones fuera de término. Nosotros lo que pedimos es un poco de contemplación a la hora de pedir la documentación y no un circo para los medios”, exigió Durán.

“Ellos están en su deber y derecho de pedir toda la documentación que requieran, como no, pero lo que exigimos es que no vayan a hacer un show para las cámaras. Qué no pase lo que pasó con Precios Máximos en dónde montaban un show, se sacaban fotos en cada supermercado chino y le caen encima a un sector que viene muy golpeado”, exclamó.

La situación de los comercios de barrio

“La situación nuestra es crítica. No hay ventas, el consumo viene cayendo en picada, no levantamos lo que perdimos durante la pandemia y estamos cerca de un 30% en unidades vendidas abajo, comparando este año con 2019”, aseveró Durán.

“Nosotros siempre estamos perseguidos por las entidades regulatorias, por la AFIP, por ARBA, por distintos intendentes. Si no es una cosa, es otra: por Seguridad e Higiene, por Pesos y Medidas, te cobran fortunas y te tienen de rehén porque si no pagas no te dan el certificado de bebidas alcohólicas u otras licencias. Todo es un enjambre realmente retorcido”, lamentó.

El gobierno bonaerense intensifica su guerra contra la inflación con más controles en supermercados

Bajo la mirada de la representante, lo que hacen las agencias de fiscalización es quitar “el aliento de seguir en un contexto que no hay ventas”. “Estamos nadando en la incertidumbre. Esa es la situación en la que estamos hoy. No hay nadie en los supermercados. A esto hay que sumarle el tema del gasoil que deriva en faltantes de mercadería, te aumenta la luz, te aumentan los productos. No hay vía económica para adquirir más mercadería, que también sufrimos los abusos por parte de los mayoristas y distribuidores”, concluyó.

SE LR CP