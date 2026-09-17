Argentina vuelve a pagarle al FMI en septiembre y acumula compromisos por más de US$ 2.007,5 millones hasta diciembre

Argentina deberá afrontar en los próximos meses nuevos vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de acuerdo con el cronograma de pagos proyectado por el organismo. Entre septiembre y diciembre aparecen compromisos por más de DEG 1.469,9 millones, lo que equivale a un poco más de US$ 2.007,5 millones, entre devolución de capital, intereses y diferentes recargos.

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El vencimiento más cercano está previsto para el 25 de septiembre, cuando el país deberá afrontar una obligación por DEG 583,3 millones (cerca de US$ 796.640.000) correspondiente a una recompra de la Cuenta de Recursos Generales (GRA, por sus siglas en inglés) vinculada al acuerdo bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF).

En la terminología utilizada por el FMI, las “recompras” corresponden a la devolución del capital que previamente fue desembolsado por el organismo. Por ese motivo, los DEG 583,3 millones no representan intereses ni recargos, sino una amortización de la deuda.

Los intereses y recargos que deberá afrontar Argentina

El calendario muestra una segunda fecha relevante para el primer día de noviembre. Para esa jornada se proyectan cuatro obligaciones diferentes que, en conjunto, alcanzan aproximadamente DEG 636,6 millones (poco más de US$ 896,6 millones).

El componente más importante son los cargos básicos correspondientes a la Cuenta de Recursos Generales, por DEG 373 millones (más de US$ 509,5 millones). Se trata de los intereses básicos asociados al financiamiento otorgado por el organismo.

A ese monto se suman DEG 165,1 millones (casi US$ 225,5 millones) correspondientes al recargo basado en el nivel de utilización de los recursos de la GRA. Este tipo de sobretasa se aplica cuando el crédito pendiente de un país supera determinados niveles en relación con su cuota dentro del Fondo.

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Además, para el 1° de noviembre aparecen DEG 61,9 millones (un poco más de US$ 84,5 millones) por el denominado recargo basado en el tiempo y otros DEG 36,5 millones (más de US$ 49,8 millones) correspondientes a cargos netos del Departamento de Derechos Especiales de Giro (DEG).

Otro vencimiento de capital antes de terminar 2026

El último compromiso que aparece en el calendario para este año está previsto para el 24 de diciembre. En esa fecha Argentina deberá afrontar otra recompra vinculada al EFF por DEG 250 millones (más de US$ 341,4 millones), que nuevamente corresponde a devolución de capital.

De esta manera, entre el 25 de septiembre y el 24 de diciembre, los compromisos incluidos en el cronograma suman aproximadamente DEG 1.469,9 millones (más de US$ 2.007,5 millones). De ese total, DEG 833,3 millones (casi US$ 1.140 millones) corresponden a amortizaciones de capital, mientras que alrededor de DEG 636,6 millones (poco más de US$ 869,4 millones) se explican por intereses, cargos y recargos.

Por último, el calendario corresponde a las obligaciones proyectadas por el organismo al 31 de agosto de 2026, por lo que los valores deben interpretarse como una proyección realizada a esa fecha.

El BCRA compró US$ 9 millones y las reservas llegaron a US$ 50.000 millones

El Banco Central volvió a comprar dólares este miércoles 16 de septiembre. La autoridad monetaria adquirió US$ 9 millones en el mercado cambiario, mientras que el stock de reservas brutas terminó en US$ 50.000 millones, unos US$ 47 millones por encima de los US$ 49.953 millones registrados el martes

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El resultado se produce luego de que el BCRA comprara US$ 14 millones en la rueda anterior, aunque las reservas habían caído US$ 458 millones. Así, la autoridad monetaria mantiene un saldo comprador en el mercado, pero la evolución del stock que se mantiene cercano a los US$ 50.000 millones.

La jornada cambiaria mostró al dólar mayorista con una leve baja: terminó en $1.531,56, logrando una merma de 0,70 pesos por debajo del cierre previo.

GZ