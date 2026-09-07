Electro Fans: cómo comprar con 50% de descuento y 12 cuotas sin interés

Desde el lunes 7 al miércoles 9 de septiembre se desarrollará una nueva edición de Electro Fans, que reúne a las cadenas de electrodomésticos y retail como Cetrogar, Coppel, Frávega, Megatone.net y On City, con promociones y descuentos de hasta 50% para comprar nuevos electrodomésticos, además de opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

La propuesta llega a su novena edición y vuelve a posicionarse como una de las fechas comerciales del sector para quienes buscan renovar sus equipos tecnológicos o incorporar productos para el hogar.

"Las principales cadenas del sector volvemos a unirnos con el objetivo de brindarles a los consumidores una oportunidad para equipar o renovar su hogar", señalaron desde la organización.

¿Por qué no dejar los electrodomésticos enchufados?

"A través de una experiencia de compra simple y transparente, esta novena edición ofrece acceso a una amplia variedad de tecnología y electrodomésticos, promociones exclusivas y alternativas de pago que se adapten a sus necesidades", añadieron.

Las ofertas estarán disponibles en sucursales físicas, tiendas online y canales de venta telefónica. Además, el sitio oficial de ElectroFans permite registrarse para recibir novedades y conocer las ofertas vinculadas al evento. https://www.electrofans.com.ar/

Sin embargo, las compras no se realizan a través de una única plataforma que concentre todos los productos. Cada cadena publica sus promociones y comercializa los productos desde sus propios canales.

Cómo comprar seguro

Por ese motivo, antes de realizar una compra se recomienda comparar precios entre las distintas empresas y revisar las condiciones particulares de cada promoción, especialmente en relación con la financiación, los costos de envío, los tiempos de entrega y la disponibilidad de stock.

Las promociones abordarán distintas categorías de tecnología y productos para el hogar, entre ellas televisores, celulares, notebooks y computadoras, productos de gaming, heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos, entre otros.

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Cada empresa definirá de manera individual sus promociones, precios, medios de pago y opciones de financiación. En el caso de Megatone.net, por ejemplo, anticipó descuentos de hasta el 50% en miles de productos y hasta 12 cuotas sin interés en algunas de las categorías más buscadas.

Además, informó que contará con propuestas especiales junto a bancos seleccionados y billeteras digitales, con opciones de financiación de hasta 24 cuotas sin interés en determinadas condiciones.

LA / lr