Las ventas de electrodomésticos crecieron 23% en 2025: qué fenómenos explican este aumento

El mercado de electrodomésticos en Argentina cerró el 2025 con un crecimiento del 23% en cuanto a ventas de unidades se refiere, según un reciente informe de NielsenIQ. Con esto, se consolidó como uno de los segmentos más dinámicos del año dentro de los bienes durables.

En particular, el documento destaca que las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos tuvieron un destacado crecimiento del 36% en el año, superando ampliamente el promedio del mercado. Este desempeño posicionó al sector de electrodomésticos como uno de los grandes ganadores de 2025, en línea con lo observado en otros mercados de durables como automóviles y motos.

Las ventas minoristas cayeron 5,2% interanual de diciembre, aunque el acumulado del 2025 fue positivo

A qué respondió este crecimiento

Este fuerte crecimiento del sector respondió a una combinación de factores tanto del lado de la oferta como de la demanda. Desde NielsenIQ destacan que en materia de oferta, 2025 fue un año récord para las importaciones de electrodomésticos, impulsadas por la apertura y desregulación del comercio, políticas fundamentales en el plan económico del Gobierno. Este contexto de apertura y desregulación permitió una fuerte ampliación de variedad y del volumen disponible, especialmente en aquellas categorías que habían sido más afectadas por las restricciones a las importaciones en años previos.

La mayor disponibilidad de productos derivó, además, en episodios de deflación de precios a lo largo de varios meses del año, lo que implicó una caída del precio relativo de los electrodomésticos frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) general, señala el informe. Este fenómeno se tradujo en precios históricamente bajos, fortaleciendo el incentivo de compra por parte de los consumidores.

En detalle, si se compara el periodo de noviembre de 2025 contra noviembre de 2024, las heladeras mostraron una caída del 39,5% en dólares y los lavarropas retrocedieron 45%. En pesos, los valores también bajaron: las heladeras cayeron 10% y los lavarropas 18%.

Más crédito y mejoras en el salario

El documento aclara que del lado de la demanda, el menor precio relativo se consolidó como el principal motor del crecimiento, acompañado por un cambio significativo en el acceso al crédito para las familias, particularmente orientado a la compra de bienes durables.

A esto se sumó la mejora del salario real del sector privado registrado, que reforzó la capacidad de consumo en un contexto de mayor acceso al financiamiento y precios más accesibles.

“El cierre de 2025 confirma que el mercado de electrodomésticos fue uno de los grandes protagonistas del año. La combinación de mayor oferta, precios más bajos en términos relativos y un sistema financiero más activo en crédito al consumo generó un escenario muy favorable para la recuperación del sector”, señaló Eduardo Echevarría, Market CS Manager de NielsenIQ. Y agregó: “Este nuevo régimen de oferta permitió que categorías históricamente restringidas lideraran el crecimiento, marcando un punto de inflexión para el mercado de durables en Argentina”.

