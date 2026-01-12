Las ventas minoristas cayeron 5,2% interanual de diciembre, aunque el acumulado del 2025 fue positivo

El último mes del 2025 cerró con balances dispares para la industria PyME. El comercio minorista registró un retroceso del 5,2% comparando diciembre del año pasado con el de 2024, Sin emabro, el número varió en la medición desestacionalizada frente a noviembre: el resultado fue de un incremento del 5,2%, según lo indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Con estos valores, el índice de todo el 2025 cerró con una variación positiva acumulada del 2,5% positiva.

Al momento de evaluar las variables sectoriales, en el informe se detalló que “seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos”. Las contracciones más agudas se verificaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%).

La contracara entre tantas bajas fue únicamente para el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve alza del 0,8%.

Cómo fueron las ventas reportadas por CAME en diciembre 2025 según cada rubro

- Alimentos y bebidas: las ventas bajaron 5,3% en la comparación interanual, a precios constantes, pero mantienen en el acumulado un aumento del 3,9% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró un aumento del 1,5%.

- Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 15,0% interanual, pero suman un incremento del 0,3% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una suba del 15,7%.

- Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 2,9% interanual, pero acumulan un incremento durante el 2025 del 2,7%. En el intermensual se midió una mejora del 3,3%.

- Farmacia: las ventas cayeron un 0,5% interanual y llevan un alza del 5,7% en el acumulado anual. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró una suba del 1,9%.

- Perfumería: las ventas cayeron un 9,8% interanual, pero suman un incremento del 5,7% en los doce meses del 2025. En la comparación intermensual, hubo una suba del 31,7%.

- Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron una suba del 0,8% y acumulan un crecimiento del 2,9% en el 2025. Las cifras positivas se extendieron en la valoración intermensual en donde se registró un aumento del 5,6%.

- Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 8,5% interanual, a precios constantes, además acumularon un retroceso del 0,9% en todo el 2025. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una mejora del 7,6%.

Más de la mitad de los comerciantes reportaron estabilidad interanual

En lo que respecta a la situación actual de los negocios, CAME registró que el 55% de los comerciantes describió que están atravesando “un escenario de estabilidad interanual”.

Por otro lado, el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre

De cara al 2026, las expectativas son mayormente positivas: el 51,2% de los encuestados confía en un repunte de la actividad, el 43% espera que se mantenga igual y apenas un 5,8% teme una evolución negativa.

Por último, sobre la predisposición a invertir, predomina la cautela: el 57,1% considera el contexto inapropiado para realizar desembolsos de capital, contra un 16% que lo ve oportuno y un 26,9% que no tomó una postura definida.

