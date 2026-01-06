Reyes Magos: las ventas aumentaron 0,5% pero el gasto promedio se hundió 41%

Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes para Reyes Magos registraron un leve incremento del 0,5% en cantidades frente a la misma fecha de 2025. Sin embargo, detrás de ese número positivo en unidades se esconde una realidad preocupante: un cambio drástico en el patrón de consumo hacia productos de mucho menor valor.

El informe de la entidad, en base a una encuesta realizada entre el 4 y 5 de enero en 209 comercios de todo el país, describe un escenario de "consumo débil y fragmentado".

A pesar de las promociones que incluyeron descuentos de hasta el 40%, ofertas de 2x1 y amplia financiación, el movimiento general fue inferior al de Navidad y estuvo marcado por la falta de liquidez en las familias, indicó CAME.

Reyes Magos 2026: las ventas de juegos y juguetes repuntaron 0,9% impulsadas por las promociones

Más unidades pero menos gasto

El dato más impactante del informe es la brecha en el poder de compra. El ticket promedio de este año se ubicó en $36.656, una cifra que, al compararla con los $48.081 de 2025 y ajustarla por la inflación interanual, representa una caída real del 41,9%.

"Este comportamiento evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra. En términos prácticos, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos", advierte el informe de CAME.

Esta tendencia se reflejó en las expectativas de los comerciantes: para el 82,2% de los dueños de negocios, el resultado de las ventas fue igual o peor a lo esperado. Solo una pequeña fracción logró superar sus previsiones en un contexto donde el efectivo brilló por su ausencia.

Tarjetas al límite y promociones agresivas

La falta de dinero circulante consolidó a la tarjeta de crédito como la reina absoluta de la jornada. Según el relevamiento, más del 95% de las transacciones se realizaron por medios electrónicos y planes de hasta 12 cuotas sin interés. El uso de efectivo y débito sufrió una caída demostrando un consumo "altamente condicionado por la falta de liquidez".

Incluso con beneficios bancarios y rebajas de temporada, el impacto fue limitado por la cercanía con los gastos de las fiestas de fin de año y la competencia creciente del canal online, que sigue ganando terreno en las fechas especiales.

Performance por rubros

El desempeño fue dispar según el sector. Solo tres de los cinco rubros analizados lograron números positivos:

- Librerías (+5%): Fue el gran ganador de la fecha. Con un ticket promedio de $28.000 (el más bajo de la muestra), se benefició de la búsqueda de regalos económicos y útiles.

- Juguetería (+0,9%): Aunque es el rubro tradicional de la fecha, su crecimiento fue moderado. Registró uno de los tickets promedio más altos, en torno a los $44.851.

- Equipos de audio, celulares y accesorios (+1,1%): Las ventas se concentraron casi exclusivamente en accesorios de bajo costo (auriculares, cargadores). Los productos de alta gama tuvieron una salida mínima debido a la pérdida de poder adquisitivo.

- Calzado y Marroquinería (-1,1%): Un sector que sintió la cautela del cliente, con un ticket de $45.727 que no logró compensar la baja en unidades.

- Indumentaria (-2,5%): Fue el rubro con peor desempeño. Según los comerciantes, "Reyes no es una fecha relevante para este sector" y el gasto ya se había agotado en las compras navideñas.

