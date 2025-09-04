El Índice Contruya (IC), detectó en su último estudio que la venta de insumos de materiales para la construcción en agosto, mostró una caída del 5,5% en comparación con el mismo mes del 2024, y una rebaja del 8,6% en relación a julio de este mismo año. En lo que respecta al acumulado desde enero hasta agosto de este 2025, alcanzó un 6,9%, logrando de esta manera un valor superior al mismo período del año anterior. De esta manera, pese a la caída de los últimos dos meses, el sector tiene un acumulado anual superior al del 2024.

En el comunicado, Índice Construya realizó un análisis de los valores del sector y destacó que "en los últimos dos meses la demanda de insumos para la construcción perdió fuerza", señalando un periodo de recesión.

Además, desde la entidad analizaron el recorrido en este periodo y sostuvieron que “la recuperación sectorial, que venía mostrando una desaceleración leve hasta junio, se transformó en contracción en julio y agosto”.

Los motivos

Desde la asociación civil Índice Construya, que tiene como objetivo fomentar la construcción y la cultura de la calidad en dicha industria en nuestro país, y agrupa a las empresas nacionales más importantes en la producción y comercialización de materiales destacaron que “en particular, en el último mes los despachos resultaron inferiores en términos interanuales por primera vez en siete meses".

Pese a la mejora mensual en junio, la construcción aún se encuentra 20% abajo de noviembre 2023

También remarcaron que "el cambio del contexto macroeconómico que se dio a partir de junio, reflejado en la fuerte suba de la tasa de interés, está impactando de forma negativa en la dinámica sectorial. Esperamos que este fenómeno sea de carácter transitorio”.

Finalmente, el índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

GZ / lr