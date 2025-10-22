Bancos y billeteras virtuales: quiénes pagan más interés por los pesos

Las entidades bancarias y las billeteras virtuales ofrecen diferentes tasas de interés para atraer a la mayor cantidad de ahorristas que operan en pesos. Mientras que los bancos pagan rendimientos que rondan entre el 30% y el 54%, las billeteras virtuales se mueven dentro de un rango que va del 35% al 48%.

En el caso de los bancos, se pueden dividir entre dos grupos importantes; uno de ellos integrado por las principales entidades bancarias del país que agrupan a aquellos que tienen la mayor cantidad de volumen de depósitos; al tiempo que en la segunda se encuentran los bancos regionales que ofrecen a los no clientes operar con plazos fijos sin la necesidad de abrirse cuentas con ellos, y haciendo las operaciones de manera virtual.

La brecha de rendimientos entre un grupo y el otro, se reduce considerablemente.

Cuánto están pagando las billeteras virtuales

Comenzando con las fintech, dentro de las 10 opciones que ofrecen mejores rendimientos de tasa nominal anual (TNA), según el sitio tasas.ar, se desprende el siguiente listado:

- Carrefour Banco: 48% de TNA

- Cocos: 44% de TNA

- Ualá: 40% de TNA

- Brubank (Nueva York): 40% de TNA

- Naranja X: 39% de TNA

- Prex: 37,49% de TNA

- Mercado Pago: 36,3% de TNA

- Claro Paga: 35,7 de TNA

- Astropay: 35% de TNA

- Fiwind: 35% de TNA

Qué rendimiento generan los plazos fijos tradicionales a 30 días

Tal como lo indica en su página el Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen las principales entidades bancarias, considerando depósitos en plazo fijo tradicionales:

- Banco De La Nación Argentina: 44% de TNA

- Banco Santander Argentina S.A.: 37% de TNA

- Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A.: 37% de TNA

- Banco De La Provincia De Buenos Aires: 39% de TNA

- Banco BBVA Argentina S.A.: 40% de TNA

- Banco Macro S.A.: 44% de TNA

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 39% de TNA

- Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) S.A.U.: 40,8% de TNA

- Banco De La Ciudad De Buenos Aires: 38% de TNA

Los mejores rendimientos para no clientes

Entre los bancos regionales, digitales y entidades medianas que buscan atraer la atención de aquellos ahorristas que prefieren opciones sin la necesidad de abrirse cuentas nuevas, se encuentra un amplio abanico de ofertas:

- Banco Bica S.A.: 54% de TNA

- Banco CMF S.A.: 54% de TNA

- Banco Comafi S.A.: 43% de TNA

- Banco De Comercio S.A.: 50% de TNA

- Banco De Corrientes S.A.: 46% de TNA

- Banco De Formosa S.A.: 30% de TNA

- Banco De La Provincia De Córdoba S.A.: 46% de TNA

- Banco Del Chubut S.A.: 43,5% de TNA

- Banco Del Sol S.A.: 48% de TNA

- Banco Dino S.A.: 42% de TNA

- Banco Hipotecario S.A.: 46% de TNA

- Banco Julio S.A.: 37% de TNA

- Banco Mariva S.A.: 50% de TNA

- Banco Másventas S.A.: 35% de TNA

- Banco Meridian S.A.: 54% de TNA

- Banco Provincia De Tierra Del Fuego: 43% de TNA

- Banco Voii S.A.: 54% de TNA

- Bibank S.A.: 40% de TNA

- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 54% de TNA

- Reba Compañia Financiera S.A.: 48% de TNA

