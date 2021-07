Bares: poca expectativa para el día del amigo y riesgo para 100 mil puestos de trabajo

Arreglarse el pelo, vestirse con “esa camisa” para ir al boliche o con “esa falda” que queda espectacular, las mujeres maquillándose contrarreloj. Una fotografía un tanto vieja y que genera nostalgia. Hace 17 meses los boliches no abren sus puertas; y los que no quebraron, abren como bares. Ya no se baila al ritmo de la música, se baila al ritmo de la economía y la supervivencia. “Si no mejora la situación y el gobierno no nos ayuda, 100.000 puestos de trabajo están en riesgo”, aseguró Gustavo Palmer, vocero de la Cámara de Discotecas de la Provincia de Buenos Aires.

Llega un nuevo Día del Amigo con la mirada puesta en saldar deudas, cumplir protocolos y evitar la mayor cantidad de fiestas clandestinas posible. Desde el sector comprenden la importancia de implementar protocolos de seguridad e higiene, pero también piden medidas político-económicas que le den un respiro y le permitan salir adelante. Las reglas son las mismas: alcohol en gel, barbijo, mesas cada dos metros y medio, y burbujas con un máximo de 4 a 6 personas.

Gastronómicos: detalles de los créditos del Banco Nación para equipos de calefacción

“Está la nueva cepa ‘delta’ y somos la opción para que la gente salga y cumpla con los protocolos. Las fiestas clandestinas son un foco de contagio y pedimos que las denuncien”, expresó Palmer y agregó que trabajan junto con Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también apuntan a combatir la clandestinidad. Edgardo “polaco” Moreno, vocero de Industria del Entretenimiento Argentino (IDEAR), dijo que “la clave es que les extiendan el horario de cierre hasta las 2 o 3 de la mañana”.

“Con el horario que nos ponen no sólo nos quitan la principal franja horaria de facturación, sino que dan lugar a las fiestas clandestinas. Vienen, hacen previa y como cerramos temprano se van a lugares no autorizados”, explicó Moreno.

Deudas e impuestos, el drama de los locales

Los alquileres de locales bailable en CABA van desde los $500.000 a los $800.000, ABL es de aproximadamente $50.000, el servicio de luz tiene un costo fijo de entre $40.000 y $50.000. En provincia de Buenos Aires, de cada 100 créditos que ofreció el gobierno, dan uno o dos. En Capital Federal quedan 93 de casi 110 boliches, y gran parte de ellos, aún no pueden abrir ni como bar.

En paralelo, en Provincia de Buenos Aires, más de un tercio de los boliches y bares que había, cerraron. “Tenemos reuniones y nos escuchan, pero nunca vemos la salida del túnel. Nos comimos los ahorros y no tenemos rentabilidad. Abrimos las puertas como bar para poner menos plata de nuestro bolsillo”, indicó Polaco Moreno.

Desde la Cámara de Discotecas de la Provincia de Buenos Aires, detallaron que piden al gobierno dos cosas: “mayor cantidad de créditos, y condonación de impuestos provinciales”. Como los propios representantes del sector del rubro lo dicen “están devastados y esperan una señal del gobierno que sigue sin llegar”.

BF/RI/FF