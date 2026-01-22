En una jornada marcada por movimientos laterales, las principales divisas digitales operan con leves variaciones en el mercado local, reflejando la cautela de los inversores ante el actual contexto económico.

A cuanto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: u$s 89.474,00

Precio en pesos: $136.124.064,24

Cotización criptomonedas jueves 22 de enero

Bitcoin es la primera criptomoneda descentralizada, lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Funciona sobre una red blockchain que permite transacciones seguras de punto a punto sin necesidad de intermediarios financieros tradicionales.

A cuanto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: u$s 2.939,07

Precio en pesos: $4.479.730,73

Ethereum es una plataforma global descentralizada para aplicaciones que van más allá del dinero simple. Su moneda nativa, Ether, se utiliza para pagar las operaciones y contratos inteligentes que ejecutan programadores en su robusta red.

A cuanto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: u$s 602,40

Precio en pesos: $915.443,18

Binance Coin (BNB) es el activo digital que impulsa el ecosistema de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Se utiliza para obtener descuentos en comisiones, participar en ventas de tokens y pagar servicios diversos.