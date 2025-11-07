Bitcoin se enfría y cae a los US$100.000: el impacto del contexto global

El vertiginoso ascenso del bitcoin parece haberse detenido. En las últimas jornadas, la principal criptomoneda del mundo oscila en torno a los US$100.000, e incluso ha llegado a perforar esa marca, alejándose del máximo de US$125.000 alcanzado el 6 de octubre de 2025, según reportó Bloomberg Línea.

Juan Pablo Moreno: “Bitcoin se consolidó como reserva de valor gracias a su robustez tecnológica”

El retroceso no se limita al bitcoin. Ether (ETH), el token nativo de Ethereum, también cede terreno y ronda los US$3.300, un valor muy por debajo de los US$4.900 que registró en agosto. Este comportamiento sincronizado de las dos criptomonedas más relevantes refleja un cambio de ánimo en los mercados de riesgo.

Un clima menos propicio para los activos volátiles

De acuerdo con Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, la corrección responde a un entorno macroeconómico menos favorable.

“Aunque la Reserva Federal redujo la tasa de interés como se esperaba, las dudas sobre futuros recortes y las tensiones comerciales presionaron a los mercados”, explicó a Bloomberg Línea.

¿Mercado cripto con nuevos máximos? Qué precios pueden alcazar Bitcoin y Ethereum a fin de 2025

Colombo agregó que las ventas institucionales y los retiros en fondos spot amplificaron la caída, reflejando una toma de ganancias natural tras los picos recientes.

La lectura coincide con la de Joel Vainstein, CEO de Orionx, quien señaló que las últimas semanas estuvieron marcadas por un alto nivel de volatilidad global, derivado de factores políticos y financieros. Entre ellos mencionó los nuevos aranceles impulsados por Donald Trump, el apagón del gobierno estadounidense y las decisiones de la Reserva Federal frente a las tensiones de liquidez.

Efecto dominó en la liquidez mundial

Según Vainstein, el cierre parcial del gobierno estadounidense (shutdown) provocó un efecto en cadena en el sistema financiero.

Daiana Gómez Banegas: “No hay mejor marketing para Bitcoin que el precio’”

“El Tesoro acumuló más de un billón de dólares en su cuenta, reduciendo la liquidez y enfriando el flujo de capital hacia los mercados”, explicó.

Esa menor disponibilidad de dinero, sumada a la cautela tras los últimos recortes de tasas, ha disminuido el apetito por riesgo. El resultado fue una corrección más marcada en los activos digitales, tradicionalmente más sensibles a los cambios de liquidez.

Desde Lemon, plataforma de intercambio cripto, señalaron a Bloomberg Línea que la baja se produjo además en un contexto de fortalecimiento del dólar, acompañado por una corrección bursátil global, retiros masivos de ETF de bitcoin —más de US$1.700 millones en apenas cinco días— y una ola de liquidaciones apalancadas que profundizó las pérdidas.

¿Rebote o consolidación?

Pese a la corrección, algunos especialistas mantienen el optimismo. Colombo considera que el bitcoin enfrenta una resistencia técnica que podría provocar un leve retroceso adicional, aunque ve improbable que caiga sostenidamente por debajo de los US$100.000.

“Pese a la volatilidad, ambos activos mantienen una tendencia alcista a mediano y largo plazo”, aseguró el directivo de Bitso.

En la misma línea, Vainstein sostuvo que Bitcoin continúa en una tendencia alcista estructural. Históricamente, señaló, el activo ha registrado caídas del 7% al 10% antes de recuperar impulso. Si el shutdown concluye pronto y la Fed finaliza su programa de endurecimiento cuantitativo en diciembre, “la liquidez podría volver y permitirle retestear la zona alta del rango”.

El giro estratégico de Cathie Wood

En paralelo, la influyente inversora Cathie Wood, fundadora y CEO de ARK Invest, reafirmó su visión positiva sobre el bitcoin, aunque con matices adaptados al nuevo escenario.

Adam Dubove: "Hay muchísimo conocimiento sobre Bitcoin, pero poca profundización sobre el tema"

Wood, citada por Bloomberg Línea, observó que las stablecoins —monedas digitales vinculadas a activos estables— están asumiendo parte del rol que se esperaba para bitcoin, sobre todo en mercados emergentes, donde se consolidan como una forma de “efectivo digital”.

La llamada “Reina del Retail” considera que este auge no compite con bitcoin, sino que redefine su función: de medio de intercambio a reserva de valor, consolidándolo como el nuevo “oro digital” y como base tecnológica de un sistema financiero alternativo.

Perspectivas hacia 2030

Aunque mantiene su pronóstico alcista, Wood ajustó sus expectativas: ahora proyecta un precio objetivo de US$1,2 millones por unidad hacia 2030, frente a los US$1,5 millones que anticipaba anteriormente.

A su juicio, las instituciones financieras están apenas en la fase inicial de adopción del universo cripto. Instrumentos como $IBIT, el ETF spot de BlackRock, podrían convertirse en vehículos clave para una nueva ola de inversión institucional que dé sustento al crecimiento de largo plazo.

GZ CP