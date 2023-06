Bitcoin vs peso argentino: ¿cumplen su función como dinero?

La Argentina acaba de lanzar su billete de mayor denominación equivalente al día del cierre de esta nota, a unos US$ 4.

Factores como la inflación, la deuda pública y las políticas económicas pueden afectar el valor y la confianza.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta el contexto económico y financiero al evaluar la efectividad y el grado de fiabilidad en una moneda en particular.

Pagos electrónicos superan a las tarjetas de crédito

El dinero tiene varias características que le permiten cumplir su función como medio de intercambio y unidad de cuenta.

Aquí, algunas de las más importantes:

Durabilidad: ser duradero y resistente al desgaste.

ser duradero y resistente al desgaste. Portabilidad: ser transportable.

ser transportable. Divisibilidad: poder dividirse en unidades pequeñas para permitir transacciones de diferentes valores.

poder dividirse en unidades pequeñas para permitir transacciones de diferentes valores. Uniformidad: las unidades deben ser uniformes en términos de diseño y contenido.

las unidades deben ser uniformes en términos de diseño y contenido. Aceptabilidad y medio de pago: el dinero debe ser aceptado como medio de pago. La confianza generalizada es fundamental para su funcionamiento como sistema de intercambio.

el dinero debe ser aceptado como medio de pago. La confianza generalizada es fundamental para su funcionamiento como sistema de intercambio. Escasez: si estuviera en exceso, su valor disminuiría y se produciría inflación.

si estuviera en exceso, su valor disminuiría y se produciría inflación. Fungibilidad: cada unidad debe ser intercambiable por otra unidad del mismo valor.

cada unidad debe ser intercambiable por otra unidad del mismo valor. Reserva de valor: es utilizado para guardar poder adquisitivo a lo largo del tiempo.

Leído lo anterior, no es descabellado hacerse varias preguntas: ¿es bitcoin dinero de verdad? ¿y es el peso dinero válido?

Ramiro Raposo, VP of Growth de Bitwage -plataforma pionera en pago de honorarios en criptomonedas y dólares digitales elegida por los trabajadores, freelancers y exportadores de servicios- comentó: “Bitcoin ya es considerado una forma de dinero por muchos, y es utilizado como medio de cambio. Pero sobre todo es una forma de conservar el valor de nuestro patrimonio. Que en un futuro sea aceptado mundialmente, aún no lo puedo asegurar ya que su problema principal es la volatilidad. Pero las criptomonedas llegaron para quedarse, eso es por seguro”.

Bitcoin.

Para Martín González, CEO y cofundador de BAG -compañía de tecnología blockchain que ofrece herramientas diseñadas especialmente para el arte y la cultura-, resta importancia al debate de si bitcoin es o no dinero, “Creo que no tiene mucho sentido pensar si bitcoin es dinero o no porque su principal atributo es el de resguardo de valor y los incentivos del protocolo van en ese sentido y no en el de usarlo de forma transaccional cotidiana. De hecho creo que es mucho más poderoso como activo de crédito que como dinero”.

“Y si nos referimos a la definición estricta, es claro que el peso argentino no cumple ser un depósito de valor. Solo que al ser la moneda de curso legal en el país, su uso es forzoso”, sentencia.

Cuando se le pregunta si Argentina podría tener su propia moneda digital de Banco Central, respondió: “Estamos lejos de tener su propia CBDC. No hay actualmente una línea de investigación seria como en otros países. Además, tener una CBDC no termina con el problema de la inflación per se. Y creo que con la endeble seguridad jurídica que tenemos, ceder ciertos derechos y libertades, como el anonimato, decisión sobre cómo, dónde, cuándo y en qué puedo gastar mi dinero... son en principio preocupantes. Pero a largo plazo es inevitable que será usado acá y en casi todos los países”.

El Peso.

Desde Koibanx -compañía líder en tokenización financiera utilizando tecnología blockchain-, el CEO Leo Elduayén, es más optimista, “Aunque la ideología que impulsó el inicio del mundo crypto tuvo un sesgo marcadamente anti bancario, en la actualidad se ve que cada vez hay más sinergias entre los dos sectores. Por ello, se empieza a notar la integración de lo mejor de los dos mundos con bancos y empresas tecnológicas operando bajo las garantías del marco regulatorio del sector bancario tradicional y aplicando la innovación que trae esta fusión. Salvando las particularidades de El Salvador, que es un país que tiene el dólar como moneda de curso legal, sí creemos que todos los países y economías se beneficiarían de la inclusión de las criptomonedas y la tecnología blockchain en el seno de su infraestructura financiera”.

Nuevos conceptos

Guillermo Escudero es gerente regional de Argentina y Alianzas Estratégicas de Cryptomarket -plataforma de exchange de criptomonedas- y considera que “La definición de qué es dinero ha sido forjado en otros contextos, por lo que es importante recalcar que la evolución del dinero y la creación de nuevos sistemas económicos como lo es bitcoin, pueden poner en duda estos conceptos acuñados hace tiempo”.

“Dicho esto, es difícil considerar como dinero a bitcoin pero también al peso argentino, dado que ninguno cumple lo de reserva de valor pero creo que en Argentina se sigue usando el peso argentino porque es una forma de mantener el poder por parte del Banco Central”, dijo.

“Una forma de gobernar a una sociedad es con la emisión de dinero y el manejo de las tasas de interés. Dolarizar la economía puede ser una posibilidad, pero se pierde el poder de manejo del dinero, dejándolo en manos de la FED y perdiendo los políticos de turno una palanca fuerte en cuanto a control gubernamental se refiere. Más allá de esto también la inflación es un ingreso para el gobierno, dado que la caja del gobierno también se agranda a medida que la inflación hace lo suyo”, concluyó.

*Directora de Arigato Consulting

LM / ED