BOPREAL: el Banco Central colocó US$ 113 millones y analiza extenderlo para utilidades y dividendos

El Banco Central informó este jueves que adjudicó US$ 113 millones en la sexta subasta de la Serie 3 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL).

Se recibieron posturas de 147 empresas, las cuales fueron adjudicadas en su totalidad. El monto acumulado de esta especie es de US$ 1.197 millones, restando colocar US$ 1.803 millones hasta completar los US$ 3.000 millones de esta serie.

La autoridad monetaria informó que “está evaluando la posibilidad de abrir la suscripción en las próximas licitaciones para empresas que requieran distribuir utilidades y/o dividendos a accionistas no residentes, concepto que ha requerido de conformidad previa del BCRA para el acceso al Mercado Libre de Cambios desde septiembre de 2019”.

Los bonos de la Serie 3 están habilitados para su transferencia y negociación en el mercado secundario, devengan intereses a una tasa de 3% N.A. y amortizan en tres cuotas trimestrales, desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026.

Según el Central, las subastas de la Serie 3 han estado abiertas a todos los importadores con deudas por importación de bienes y servicios al 12 de diciembre de 2023, hayan o no inscripto los saldos pendientes de pago en el Padrón de Deudas Comerciales por Importaciones con Proveedores del Exterior. La próxima subasta se realizará el martes 6 de mayo.

Qué es el BOPREAL

El Bopreal es un título nominado en dólares que emite el Banco Central.

El objetivo es cancelar los montos adeudados de bienes y servicios con obligaciones pendientes de pago por importaciones con registro aduanero y servicios efectivamente prestados anteriores al 12 de diciembre de 2023.

De acuerdo con información de Romano Group, hasta el momento se han colocado US$ 8.000 millones en estos títulos, implicando una contraccción monetaria acumulada de $6,6 billones y una recaudación de $451.000 millones.

