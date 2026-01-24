Las entrevistas por videollamada se consolidaron como una instancia habitual en los procesos de selección, tanto en etapas iniciales como en entrevistas finales. Plataformas como Zoom, Teams o Meet forman parte del día a día de reclutadores y candidatos, pero los problemas técnicos siguen siendo una de las principales fuentes de nerviosismo y distracción.

Desde el clásico “no se me escucha” hasta una cámara que no funciona o una conexión inestable, cualquier falla puede afectar la percepción profesional, interrumpir el diálogo o romper el ritmo de la entrevista. En un contexto donde cada detalle cuenta en la búsqueda laboral, la preparación técnica previa se volvió tan importante como el contenido de las respuestas.

Esta guía reúne un checklist claro y actualizado para una entrevista por videollamada, con foco en evitar errores técnicos frecuentes, anticiparse a imprevistos y garantizar que la evaluación se centre en el perfil profesional y no en fallas operativas.

Audio, cámara y fondo: qué probar antes de conectarse

Uno de los errores más comunes en una entrevista virtual es ingresar a la reunión a último momento sin haber hecho pruebas previas. El chequeo técnico debería realizarse, como mínimo, 15 minutos antes del horario pautado, para corregir cualquier inconveniente sin sumar estrés.

El audio es el primer punto crítico. Es fundamental verificar que el micrófono seleccionado sea el correcto, que el volumen sea adecuado y que no haya eco ni ruidos de fondo. En ambientes compartidos, el uso de auriculares con micrófono ayuda a mejorar la calidad del sonido y evita interferencias.

La cámara también debe estar encendida, bien enfocada y ubicada a la altura de los ojos. Una mala posición genera ángulos incómodos o poco profesionales. Elevar la notebook con algunos libros puede resolver este punto de forma simple.

El fondo visible cumple un rol clave en la primera impresión. Se recomienda un espacio ordenado, neutro y sin distracciones visuales. En caso de utilizar fondos virtuales, es importante asegurarse de que no “recorten” la imagen ni generen movimientos extraños, algo frecuente cuando la iluminación no es buena. En muchos casos, un fondo real y prolijo funciona mejor.

Otro aspecto a revisar son las notificaciones. Sonidos de WhatsApp, correos o alertas interrumpen la conversación y rompen la concentración. Desactivar avisos y cerrar aplicaciones innecesarias ayuda a mantener el foco durante toda la entrevista.

Iluminación, contacto visual y conexión: detalles que marcan la diferencia

La iluminación influye directamente en cómo se percibe a la persona entrevistada. No hace falta equipamiento profesional, pero sí cuidar aspectos básicos. La recomendación principal es ubicarse frente a una ventana para aprovechar la luz natural y evitar tener la luz detrás, ya que genera sombras o efecto contraluz.

Si la entrevista es de noche, una luz frontal suave y uniforme mejora notablemente la imagen. Una lámpara de escritorio colocada detrás de la cámara, apuntando hacia el rostro, puede cumplir esa función sin generar brillos ni sombras duras.

Durante la videollamada, el contacto visual también juega un rol clave. Es habitual mirar la imagen del entrevistador en la pantalla, pero para quien está del otro lado eso se percibe como falta de contacto visual. El truco es simple: cuando se habla, mirar a la cámara; cuando se escucha, volver a la pantalla. Este gesto mejora la comunicación no verbal y transmite mayor seguridad.

La estabilidad de la conexión a internet es otro punto sensible. Antes de la entrevista, conviene cerrar aplicaciones que consuman ancho de banda y tener el celular cargado como plan B. Si se sabe que la conexión puede ser inestable, avisarlo previamente evita malos entendidos.

Si la conexión se corta durante la entrevista, la recomendación es volver a ingresar lo antes posible, disculparse brevemente sin dramatizar y continuar con normalidad. Desde Recursos Humanos se entiende que estos imprevistos existen; la clave está en mantener la calma y mostrar capacidad de resolución.