Los CEO´s proyectan un PBI local en alza en 2026, pero anticipan recortes de empleo por la IA

La mirada de los principales ejecutivos de empresas que operan en la Argentina combina optimismo económico con cautela estratégica. De acuerdo con la edición 29 de la Encuesta Global a los CEO, elaborada por PwC, casi nueve de cada diez líderes empresariales locales esperan que la economía crezca en 2026, apalancada en la desaceleración de la inflación y una mayor estabilidad macroeconómica.

El relevamiento —presentado en el marco del World Economic Forum en Davos— incluyó a 4.454 CEO de 95 países y refleja que, en la Argentina, uno de cada tres ejecutivos se declara “extremadamente confiado” en que sus ingresos aumentarán en los próximos 12 meses.

Aunque las expectativas de crecimiento son elevadas, el informe advierte que la estabilidad macro no garantiza competitividad. Persisten desafíos estructurales como los costos operativos, la presión tributaria, el marco laboral, la burocracia y los déficits de infraestructura, que siguen condicionando la toma de decisiones empresariales.

En ese contexto, más de la mitad de los CEO argentinos afirma que ya compite en sectores por fuera de su negocio principal, con especial foco en tecnología, retail y minería. La reinvención de los modelos de negocio aparece así como un imperativo para sostener el crecimiento en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y disrupción tecnológica.

Inteligencia artificial: alto potencial, brechas pendientes

La inteligencia artificial se consolida como el principal motor de transformación. El 76% de los CEO considera que su infraestructura tecnológica está lista para integrarla y el 73% afirma que la cultura organizacional acompaña el cambio. Sin embargo, el entusiasmo choca con límites concretos: solo el 41% cree haber invertido lo suficiente y apenas el 49% se siente preparado para atraer talento especializado.

Además, la encuesta revela un sesgo hacia el corto plazo en la agenda ejecutiva: los líderes dedican en promedio el 60% de su tiempo a urgencias inmediatas, frente a apenas un 10% destinado a planificación de largo plazo.

Empleo, ciberataques y clima: los riesgos que crecen

El avance de la IA también reconfigura el empleo. Más del 60% de los CEO anticipa una reducción de puestos en niveles de menor experiencia, mientras que los cargos gerenciales tenderían a mantenerse estables. El desafío, coinciden, será acelerar estrategias de reskilling y alianzas con el sistema educativo.

En paralelo, aumentan las preocupaciones por ciberataques, que ya son mencionados por el 23% de los ejecutivos como uno de los principales riesgos. El cambio climático, en cambio, sigue relegado en la agenda: solo el 21% de las empresas en la Argentina aplicó ajustes significativos en productos o cadenas de suministro.

Argentina vuelve al radar de las inversiones

Pese a las advertencias, el proceso de normalización macroeconómica y el potencial energético y minero reposicionan al país en el mapa global. La Argentina figura entre los destinos prioritarios para invertir para el 23% de los CEO brasileños y el 10% de los estadounidenses, con menciones relevantes también desde China y México.

El informe anticipa, además, un posible ciclo alcista de fusiones y adquisiciones, impulsado por reformas, desregulación y proyectos estratégicos en minería, energías renovables, GNL, siderurgia y puertos.

