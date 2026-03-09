La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este lunes 9 de marzo el grueso de su esquema de pagos para el tercer mes del año. La jornada marca el inicio de los desembolsos para los beneficiarios con haberes mínimos y los titulares de las principales asignaciones familiares. Según los datos oficiales del organismo, los jubilados y pensionados que perciben el haber básico y poseen Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 0 ya tienen acreditados sus fondos en las cuentas bancarias correspondientes.

Este mes, el sector previsional recibe un ajuste derivado de la fórmula de movilidad vigente, al que se suma la continuidad del bono de refuerzo previsional de $70.000. Con esta actualización, un jubilado que cobra la mínima y tiene el DNI finalizado en 0 percibe un total de $439.600,88. El depósito se realiza de forma automática y no requiere trámites adicionales en las sucursales bancarias, según informó la dirección ejecutiva del ente previsional en sus canales de comunicación técnica.

Jubilados ANSES: cuánto cobran en marzo 2026 con bono y aumento

El lunes 9 también representa el inicio del calendario para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema SUAF de Asignaciones Familiares. Los beneficiarios con documentos terminados en 0 son los primeros en la lista de este mes. Para la AUH, el monto bruto se ubicó en los $132.814 por cada hijo, aunque cabe recordar que el organismo retiene mensualmente el 20% del total, que se liquida al año siguiente tras la presentación de la libreta sanitaria y escolar.

Cambios en el cronograma de Pensiones No Contributivas

Una de las novedades de este calendario de marzo es la modificación en la frecuencia de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC). Para este mes, el organismo decidió agrupar el pago de a dos números de documento por día. De esta manera, el lunes 9 de marzo cobran los titulares de PNC con DNI terminados en 0 y 1. La medida busca agilizar la liquidación de haberes frente a la proximidad de los feriados de Semana Santa, evitando aglomeraciones en los puntos de cobro físicos.

Las autoridades de ANSES explicaron que esta aceleración en el cronograma de las PNC responde a una logística de tesorería para garantizar que todos los beneficiarios cuenten con el dinero antes del receso prolongado. Además de las jubilaciones y las pensiones por invalidez o vejez, este lunes también se habilitó la liquidación para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), que están disponibles para todas las terminaciones de documento desde este comienzo de semana.

Montos y asignaciones familiares para marzo

El esquema de cobros del lunes también alcanza a los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que perciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Al igual que con la AUH, el turno inicial corresponde a los DNI terminados en 0. Los montos de estas asignaciones varían según los ingresos del grupo familiar, respetando los topes y rangos establecidos por el decreto de movilidad previsional que rige para el primer trimestre de 2026.

Desde el organismo recordaron que el uso de la tarjeta de débito para las compras diarias permite acceder a beneficios de devolución del IVA en ciertos sectores, lo que representa un alivio adicional para el bolsillo de los sectores de menores ingresos. Los bancos públicos y privados ya confirmaron que los sistemas de cajeros automáticos y aplicaciones de banca móvil operan con normalidad para procesar el flujo de transferencias que se dispara con el inicio de la segunda semana del mes.

