La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prosigue hoy, martes 12 de mayo de 2026, con el calendario de pagos para diversas prestaciones de la seguridad social. La jornada se centra en la continuidad de las pensiones y la apertura de una nueva ventana de cobro para asignaciones extraordinarias.

ANSES confirmó el aumento de mayo de 3,38%: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH

Jubilados y Pensionados (SIPA)

Hoy comienza el pago para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el primer intervalo de pago (jubilaciones mínimas). Según la terminación de documento:

- DNI terminados en 1: Cobran hoy, martes 12 de mayo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

El grupo de titulares de Pensiones No Contributivas (invalidez, vejez y madres de 7 hijos) continúa con su cronograma de mayo. Según el esquema de terminación de DNI:

- DNI terminados en 0 y 1: Continúan con sus haberes disponibles.

- DNI terminados en 2 y 3: Cobran hoy, martes 12 de mayo.

ANSES: calendario de pagos y aumentos de mayo 2026

Asignaciones de Pago Único (APU)

Hoy se marca un hito importante para quienes deben percibir beneficios por situaciones familiares específicas. Comienza el plazo de cobro de la primera quincena para las Asignaciones de Pago Único:

- Matrimonio, Nacimiento y Adopción: Todos los beneficiarios con todas las terminaciones de DNI pueden cobrar a partir de hoy, 12 de mayo, y hasta el 10 de junio inclusive.

Otras prestaciones vigentes

Además de los grupos mencionados, hoy lunes sigue activo el periodo de cobro para otros sectores que no dependen de la terminación del documento para esta fecha específica:

- Asignaciones Familiares de PNC: Todos los documentos pueden percibir su haber, ya que el periodo se encuentra abierto desde ayer y se extiende hasta el 10 de junio.

- Asignación por Maternidad: El calendario permanece abierto para todas las terminaciones de DNI.

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Próximos cobros: Jubilaciones y Asignaciones

Mañana miércoles 13 de mayo se retomará el pago para los jubilados y pensionados del SIPA con haberes mínimos y para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), correspondientes a la terminación de DNI 1.

ANSES recordó que los fondos pueden gestionarse de manera electrónica a través de la tarjeta de débito o la aplicación móvil, sin necesidad de retirar la totalidad del efectivo en los cajeros automáticos, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta.

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