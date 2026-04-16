La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el calendario de pagos para este jueves 16 de abril de 2026. Según el esquema de terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) informado por el organismo, durante esta jornada se procesarán los pagos para los beneficiarios que se encuentran en el primer tramo del cronograma mensual, priorizando jubilaciones mínimas y prestaciones sociales.

ANSES paga un bono de $70.000 en abril 2026: quiénes lo cobran y cómo acceder

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen documentos terminados en 4 cobran este jueves 16 de abril. Para este periodo, el haber mínimo se ubica en $380.319,31, al que se le adiciona el bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Estado Nacional como refuerzo previsional, totalizando un monto de $450.319,31. El cobro se realiza directamente a través de las cuentas bancarias vinculadas.

Asignación Universal por Hijo y Pensiones No Contributivas

En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario de ANSES estipula que este jueves 16 de abril perciban sus haberes los titulares con DNI finalizados en 8 y 9. Este grupo comprende las pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos o más.

Libreta AUH 2026: trámite habilitado en Mi ANSES

Por su parte, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 4 tienen su fecha de cobro asignada para hoy. El valor bruto de la AUH es de $136.666, de los cuales se acredita el 80% ($109.332,80) de forma mensual, mientras que el 20% restante se acumula hasta la presentación de la libreta de salud y educación.

Asignación por Embarazo y otras prestaciones familiares

El cronograma de este jueves 16 de abril también incluye a las titulares de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 4. En la misma jornada, los trabajadores en relación de dependencia que perciben la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad cobran sus haberes si sus documentos terminan en 4 y 5. Estas prestaciones se liquidan de manera automática según la información registrada en el sistema del organismo.

ANSES: todos los trámites disponibles en la Atención Virtual

Finalmente, ANSES recordó que sigue vigente el periodo de cobro para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) para todas las terminaciones de DNI. Los montos fijados son de $79.660 por nacimiento, $119.275 por matrimonio y $476.268 por adopción. Los beneficiarios no requieren turno previo para percibir estos pagos, ya que se depositan en las cuentas bancarias de la seguridad social.

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