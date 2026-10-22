La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó el cronograma de acreditaciones bancarias correspondiente a la jornada del jueves 22 de octubre. El esquema oficial determinó qué beneficiarios recibieron sus haberes de acuerdo con el número final del Documento Nacional de Identidad.

AUH de ANSES: el Gobierno modifica los requisitos para cobrar el 20% desde noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyo haber no supere el monto mínimo estipulado percibieron sus prestaciones en las sucursales bancarias habilitadas durante esta fecha.

- Documentos terminados en 9: jueves 22 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo contaron con la liquidación acreditada en sus respectivas cuentas bancarias. El trámite no requirió gestiones presenciales adicionales por parte de los titulares.

- Documentos terminados en 9: jueves 22 de octubre

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo cobraron los fondos asignados según la finalización de la documentación personal informada en los registros del organismo social.

- Documentos terminados en 9: jueves 22 de octubre

Prestación por Desempleo (Plan 1)

Los trabajadores incorporados a la Prestación por Desempleo iniciaron la primera jornada del cronograma mensual de pagos previsto para la liquidación del período.

- Documentos terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre

Aumentos por movilidad de ANSES: las escalas de jubilaciones, pensiones y asignaciones para octubre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Para las prestaciones de Pago Único, que contemplan las asignaciones familiares por matrimonio, nacimiento y adopción, la entidad habilitó el cobro de haberes de la segunda quincena del mes.

- Segunda quincena (todas las terminaciones de DNI): del jueves 22 de octubre al martes 10 de noviembre (incluye el cobro el jueves 22 de octubre)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas mantuvieron su fecha de cobro activa dentro de la ventana del calendario mensual.

- Todas las terminaciones de DNI: del jueves 8 de octubre al martes 10 de noviembre (incluye el cobro el jueves 22 de octubre)

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