CAME alerta que las pymes tendrán dificultades para acceder al financiamiento

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó este 16 de julio su preocupación ante la decisión del Gobierno nacional de eliminar la exención del impuesto a las ganancias para los aportantes a los fondos de riesgo de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), un mecanismo clave para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en todo el país.

Según explicó la entidad en un comunicado, esta medida fiscal que se aplicará a nivel nacional, podría encarecer los costos de acceso al crédito para las pymes, en un escenario económico caracterizado por la caída del consumo, la inflación persistente y el ajuste del gasto público. Según señalaron, este tipo de medidas puede agravar aún más la situación de las pymes, que ya enfrentan serias dificultades para acceder a herramientas de crédito formales.

Actualmente, cerca del 33% que logran obtener financiamiento lo hacen a través del sistema de SGR, lo que evidencia su relevancia dentro del entramado productivo nacional.

En ese marco, la entidad advirtió que encarecer este instrumento no solo limitará el acceso al financiamiento, sino que también podría tener un impacto negativo en el empleo formal, especialmente en las economías regionales, donde muchas empresas dependen de estos avales para sostener la producción y mantener su plantilla laboral. CAME reiteró su compromiso con el fortalecimiento de políticas que promuevan el desarrollo productivo y llamó a revisar esta decisión para no debilitar aún más al sector pyme, que representa más del 70% del empleo privado en la Argentina.

Para qué sirven las SGR

Las Sociedades de Garantía Recíproca otorgan garantías a empresas, en su gran mayoría pymes, para la obtención de créditos para producción e inversión, articulando entre el tomador y el banco otorgante. Este otorgamiento de garantía obviamente tiene un costo comisional, que se vería incrementado por la eliminación de la exención y sería un costo que se trasladaría directamente a las pymes.

Asimismo, desde CAME se considera inconveniente alterar el sistema, en un país con un muy bajo acceso al crédito. Como entidad representativa del entramado productivo nacional insiste con la promoción de instrumentos que mejoren el acceso al crédito para las pymes, generando condiciones para el crecimiento económico, la formalización del empleo y el fortalecimiento de las economías regionales.

GZ/lr