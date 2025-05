Caputo: “Vendan los autos en dólares; la plata en el colchón es mal negocio”

El equipo económico continúa tratando de cazar los dólares fuera del sistema. Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, recomendó a los comerciantes no solo que “saquen del colchón” los billetes sino que empiecen a facturar en moneda norteamericana.

“Estuve con Adefa y les dije que empiecen a vender autos en dólares. Saquen los dólares, los bancos ya están pagando una tasa razonable. Realmente la plata en el colchón o en la caja de seguridad es un muy mal negocio”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda en un evento organizado por la Fundación Libertad en Tucumán.

El jueves, Caputo mantuvo una reunión con las autoridades de las terminales automotrices que integran la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). “Excelente reunión donde analizamos, como hacemos periódicamente, cómo mejorar la competitividad de la industria. Las proyecciones de ventas vienen superando fuertemente las expectativas de principios de año, y hay un gran optimismo con respecto al nuevo régimen de ganancia simplificada. Les sugerí también que empezaran a ofrecerle a la gente la posibilidad de pagar los vehículos directamente en dólares”, expresó al respecto en redes sociales el titular de la poltrona de Hacienda.

En esa línea, ayer, el banco Galicia lanzó su propuesta de financiamiento en dólares mediante créditos prendarios, destinada a empresas exportadoras que buscan renovar o ampliar su flota de utilitarios y pick-ups. “Con una macroeconomía más ordenada y una significativa baja de los niveles de inflación, el acceso al crédito empieza a ser una gran oportunidad para financiar bienes de capital, como es el caso de las pick-ups y utilitarios. Respecto de la oferta en dólares, queremos darles a las empresas la posibilidad de que se endeuden en su moneda de cambio, darles más opciones a nuestros clientes para que elijan la financiación más conveniente para su actividad”, dijo Marcelo Iraola, gerente de Banca Mayorista en Galicia.

Volviendo al discurso de ayer en el evento de la Fundación Libertad, Caputo instó a los comerciantes a que “empiecen a facturar en dólares, es hasta casi más lógico que la remonetización se haga en dólares, porque hay casi diez veces más dólares que pesos. Es lo que el Presidente (Javier Milei) llama ‘dolarización endógena’”, enfatizó durante su oratoria en la provincia tucumana.

También, estos días los bancos empezaron “una guerra de tasas” en los plazos fijos en dólares: Banco Macro 5,18% anual, Banco Nación 5% anual, Galicia 3,75% anual a 365 días; 2,40% a 30 días, BBVA 2,25% anual.

El Gobierno se muestra optimista respecto al futuro del tipo de cambio. “No puede haber ningún cimbronazo cambiario porque el modelo está desarrollado para que eso no pase. Ahora hay pocos pesos, que además ahora están totalmente respaldados, al punto que podríamos ir a una convertibilidad por debajo de $ 1.000”, aseguró el titular de la cartera de Economía. “Cuando tenés abundancia de pesos sin respaldar, el peso es lo que se deprecia. El resto de los bienes se deprecia contra el peso”, agregó Caputo.

Luego se refirió a la relación entre inflación y dólar: “Esto lleva a la confusión de que la inflación la genera la suba del dólar y no es así, se genera por el exceso de pesos que hace que el dólar suba y los precios suban”. “Es porque se deprecia el peso contra todo. Ahora no se imprimen pesos, entonces no se produce ni se va a producir esto”, añadió.

“Cuando hay sobreendeudamiento de pesos sin respaldo, el peso deprecia y se ve subir el dólar y la inflación, porque el resto de los bienes se deprecia frente al peso. La inflación no lo genera la suba del dólar, sino el exceso de pesos, porque hace que el dólar y los precios suban”, expresó.

Con respecto a la política cambiaria, Caputo expresó: “Salimos del cepo y por primera vez ajustó el precio del dólar de arriba hacia abajo. Además estamos viendo todas bajas de precios de 25%, 40% y 50%. Incluso hay comercios que están haciendo publicidad de lo que bajan sus precios. En las últimas dos semanas cayeron 25% los precios de celulares, televisores, heladeras y el acero”.

Milei: “No es un problema la meta, ya está”

R.P.

El presidente Javier Milei lanzó en una entrevista radial sobre el objetivo acordado para las reservas que “no es un problema la meta, ya está”. Además, aseguró que la inflación será “un problema del pasado” y sostuvo que la Argentina “no necesita acumular reservas porque tiene tipo de cambio flexible”.

El mandatario remarcó también en una columna de opinión en Infobae que se avecina un futuro de crecimiento “salvo que volvamos a abrazar las ideas socialistas” en un artículo con “tono” y presentación de paper académico o de monografía, el presidente Javier Milei volvió sobre sus tópicos habituales para defender a su gobierno y lanzar al país al sendero del MAGA: “Haremos a la Argentina Grande Nuevamente”.

“En primer lugar, el ajuste fiscal de 15% del PIB, 5pp en el Tesoro Nacional (lo cual implicó una caída del 30% real en el gasto) y 10pp en el BCRA impactan positivamente desde dos perspectivas. Por un lado, cerrar el déficit fiscal implicó dejar de emitir dinero y eso nos asegura que a más tardar para mediados de 2026 la inflación será un problema del pasado”, señaló Milei.

Y agregó: “Esto es, terminar con la inflación, la cual afecta de modo negativo a la asignación de recursos, disipa la distorsión de precios relativos (aun cuando es un efecto de una vez para siempre) y ello da sentido a la búsqueda del mejor precio (muchas gracias Ricardito por tus empanadas de sapo), donde en el caso contrario, las curvas de demanda se vuelven más inelásticas y ello confiere a los oferentes un mayor poder de fijación de precios con márgenes consecuentemente mayores”.

En otro tramo del texto, el Presidente se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la oportunidad de “crecimiento productivo” en “sectores como petróleo, gas, minería (uranio, cobre, oro y litio), el campo argentino (por lejos el mejor del mundo), el desarrollo del sector nuclear y la inteligencia artificial, estamos frente a una oportunidad de crecimiento enorme”.

“Hay sectores que brindan amplias oportunidades, hay menores tasas de interés por caída del riesgo país, hay menos distorsión inflacionaria y una presión impositiva a la baja (por crecimiento y por ampliación de la base imponible ante menores tasas impositivas y regulaciones), por lo que hay fundamentos para apostar por el país”, subrayó el mandatario.