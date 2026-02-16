En enero de 2026, llenar la canasta de alimentos y bebidas para una familia tipo costó hasta $911.587 en Santa Cruz, según el último relevamiento “Changuito Federal” de la consultora Analytica; al tiempo que comprar lo mismo en Chaco costó $808.958. La medición -que utiliza precios online de productos de primera marca en todas las provincias- pone nuevamente de manifiesto las brechas regionales en el acceso a bienes básicos y el peso del gasto sobre los ingresos.

El relevamiento confirma que no es lo mismo llenar el changuito en Santa Cruz que en el Norte argentino: una brecha de más de 100 mil pesos que, si bien refleja cómo inciden factores logísticos y de costo de vida, también pone en primer plano la relación entre precios y salarios.

El informe se basa en una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, y está diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia integrada por dos adultos y dos menores. La canasta se arma exactamente con los mismos productos, con igual marca y presentación, para asegurar comparabilidad entre provincias.

Desde Analytica señalan que la metodología prioriza primeras marcas y consumos básicos, con cantidades que replican un patrón mensual. Este tipo de mediciones es un termómetro clave del bolsillo de la clase media, especialmente en un contexto donde los ingresos reales y la inflación alimentaria son temas centrales de la agenda económica nacional.

Patagonia, arriba de todo: el ranking provincial de precios

El informe privado destaca que la Patagonia concentra los valores más altos del país al momento de llenar el changuito. En términos absolutos, el costo de la canasta en enero 2026 fue:

Santa Cruz: $911.587 Chubut: $903.640 Tierra del Fuego: $891.399 Río Negro: $887.034 Neuquén: $867.078

En contraste, las provincias con menor gasto en el changuito fueron:

Misiones: $798.252 La Rioja: $807.716 Chaco: $808.958

Esta dispersión -con diferencias superiores a los $113.000 entre extremos- revela que, aunque se trate de compras idénticas en productos y marcas, el bolsillo de los hogares enfrenta realidades muy distintas según la jurisdicción.

¿Por qué la Patagonia tiene precios tan altos?

El relevamiento de Analytica establece que la Patagonia no solo tiene precios de supermercado más elevados, sino que también registra salarios privados formales más altos que otras regiones. Santa Cruz, por ejemplo, ocupa el segundo lugar en remuneraciones privadas detrás de Neuquén. Esa combinación hace que, pese al nivel de precios, el efecto sobre el ingreso familiar sea menor al de otras zonas del país.

Según el estudio, en la Patagonia una familia tipo destina alrededor de 15,7% de la suma de dos salarios privados registrados para cubrir la canasta básica de alimentos y bebidas. En cambio, en regiones como el NOA y el NEA —donde los salarios son más bajos— ese porcentaje asciende a 29,7% del ingreso familiar.

El informe también siguió las variaciones intermensuales:

Chubut y Entre Ríos encabezaron las subas con aumentos cercanos al 3% en el changuito.

Catamarca registró el menor incremento, con apenas 0,9%.

Provincias como Misiones y San Juan incluso reportaron reducciones nominales respecto a diciembre.

Entre los productos que más subieron se destacaron:

Aceite de girasol: +3% a +5% según provincia.

Hamburguesas: +4% a +7%.

Salchichas: +2% a +4%.

Mientras tanto, la docena de huevos se mantuvo estable en la mayoría de las jurisdicciones, con una baja puntual del 1,3% en la Ciudad de Buenos Aires.

