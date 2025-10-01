Cierre de gobierno de EEUU: ¿Puede tener impacto en el mercado argentino?

Estados Unidos entró en cierre por primera vez en casi 7 años, luego de que el Senado no aprobara un proyecto de ley de gastos a corto plazo que mantenía temporalmente el funcionamiento del Gobierno. La decisión obliga a cientos de miles de empleados federales a tomar licencias no remuneradas y algunos servicios públicos podrían ser suspendidos o retrasados, así como la publicación de datos económicos podría verse afectada. Ahora bien, resta saber si una medida de este tipo puede tener impacto en el mercado argentino.

Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras explicó a PERFIL que el cierre de gobierno implica la suspensión de los servicios que presta el gobierno dado que con el Congreso no llegan a un acuerdo sobre partidas presupuestarias. "Solo siguen las actividades consideradas esenciales. La discusión esta vez se centra en gastos referentes a salud que exigen los demócratas para acordar y que desde la Casa Blanca (republicanos) no estarían dispuestos a aceptar", mencionó.

El SYP 500 arrancó la rueda de este 1 de octubre en baja tras el cierre de gobierno y las señales

de debilidad del mercado laboral.

La pregunta obligada en un escenario de mercados volátiles es si esta decisión puede tener algún efecto en la plaza local. Sobre esto, los analistas consultados por PERFIL concordaron en que el efecto podría ser más "indirecto" para el mercado argentino, aunque no por ello menos relevante, ya que el cierre empuja la volatilidad global. Y en la situación de incertidumbre del mercado local por los cortocicuitos propios del ruido electoral, el hecho no hace más que aportar más presión a un mercado alterado. Por caso, el riesgo país escaló a 1230 puntos este miércoles y el dólar opera en alza.

Cautela en Wall Street ante el cierre de gobierno de EE.UU.

En tanto, el economista Leo Anzalone concordó con las ideas de Reschini al expresar que la decisión "implica la parálisis de gran parte de la administración pública por la falta de aprobación del presupuesto". De todos modos, recordó que "no afecta el pago de la deuda porque el Tesoro lo prioriza, pero sí genera un freno en servicios, retrasos de pagos y mucha incertidumbre política", dijo.

En la misma línea, el director del CEPEC señaló que el cierre de gobierno "históricamente no ha paralizado a los mercados: en promedio los shutdowns duran unos 8 días, y al año siguiente el S&P 500 subió en el 85% de los casos, con un rendimiento promedio de 13%. Incluso en el más largo, en 2018 (35 días), el mercado terminó con una ganancia de 11%".

Cierre de mercado en EEUU: ¿Una decisión inédita?

En relación al cierre en si mismo, el Lic Gastón Lentini recordó que no se trata de un hecho aislado ni inédito. "Es algo que se ha dado muchísimas veces, y no tiene implicancias reales y serias para el mercado".

El analista de mercados señaló que "Si bien es un titular importante, la realidad es que la volatilidad que aplica al SYP 500 es relativamente baja, y no sugerimos tomar decisiones en función de esa noticia", comentó.

Finalmente, Lentini agregó que "en la historia, generalmente, se termina llegando a un acuerdo para reducir gastos o aprobar nuevos gastos, y se traduce en una herramienta política de la oposición para lograr concesiones del oficialismo".

¿Puede tener impacto el cierre de gobierno de Estados Unidos en el mercado local?

En la mirada de Anzalone, "para un país como Argentina el efecto es más indirecto, pero relevante: en estos episodios aumenta la volatilidad global y la búsqueda de refugio en activos seguros como el dólar y los bonos del Tesoro norteamericano. Eso encarece el financiamiento para emergentes y, con un riesgo país ya alto y reservas limitadas, cualquier shock externo se amplifica mucho más en el mercado local", comentó.

En tanto, Andrés Reschini no espera impacto si el cierre se resuelve pronto. "Por ahora no creo que tenga consecuencias relevantes para economías como la nuestra, al menos si el cierre no se prolonga demasiado", argumentó.

Por lo pronto, el mercado estadounidense arrancó este 1 de octubre con una baja de las acciones. El SYP 500 bajaba 0,43% tras haber cerrado el mejor septiembre en 15 años, mientras que los bonos del tesoro subían en todos los tramos. Los otros índices, también comenzaron la rueda en baja: mientras el Dow Jones perdía 0.20%, el NASDAQ cedía algo más de 0,5%.

lr