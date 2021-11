¿Cómo llega la economía a las elecciones de medio término?

No sorprende que la incertidumbre siga dominando la escena nacional. A un par de días de los comicios por las elecciones legislativas del 14 de Noviembre, el dólar -en especial la divisa paralela- se muestra inquieta y alcanza su máximo histórico en torno a 207 pesos, y no son pocos los que sugieren que podría llegar a $210. Muchos analistas indican que detrás de estos saltos -pese a que se trata de un mercado pequeño-, está la incertidumbre. Desde el Gobierno explicaron que esta era una situación previsible ante las elecciones y que lo que sube no es el dólar sino el dólar blue. "El mercado está reflejando más expectativas que tienen que ver con la situación política y no refleja la situación económica que son todos números muy alentadores y buenos"; explicó la portavoz Gabriela Cerrutti hace unos días.

Más allá del dólar, la inflación es otro de los datos que preocupa a todos, porque no discrimina al momento de erosionar los ingresos, con lo cual trabajadores, jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales por igual se ven afectados. El Gobierno trata de apuntalar adelantando los aumentos paritarios e incluso brindando mejoras. Por caso ayer anunció el nuevo aumento que dará a los jubilados de 11,12% en diciembre y que llevará el acumulado del año a 52,7%, con lo que estiman ganarle a la inflación.

En relación a los salarios, en septiembre subieron 4% promedio ubicándose por encima de la inflación registrada en el mes, salvo los de empleados en negro, que siguen muy por debajo del alza de precios, tal como informó ayer el INDEC. El indicador, que viene recuperándose en los últimos tres meses frente al costo de vida, arroja en la comparación interanual una mejora del 51,3%, todavía 1,2 puntos porcentuales debajo del alza de precios minoristas en los últimos doce meses, que fue del 52,5%.

Incertidumbre

Un informe reciente de la consultora ABECEB indica que a la economía le falta "el ancla política de anticipar el rumbo futuro".

El informe detalla que en el contecto actual surgen especulaciones acerca de cómo reaccionará el oficialismo después del domingo y se hace muchas preguntas que para la consultora dejan a la economía sin un ancla fundamental para las expectativas: el ancla política de anticipar el rumbo futuro", explica.

También el IERAL analiza el contexto y más allá de los resultados del domingo indica que para el gobierno el camino lógico será enfocarse en el próximo desafío electoral del 2023. Con lo cual, estiman que "la clave está en el diagnóstico subyacente de quien ejerza el liderazgo en el espacio oficialista".

"Si predomina la visión de que variables como la inflación y la brecha cambiaria se han escapado de control por la acción de los “especuladores” en el mercado, entonces no deberían sorprender, al menos inicialmente, medidas en línea con las adoptadas hasta aquí", vaticina IERAL. En cambio propone que, si el gobierno asumiera que la inflación por encima del 50% anualizado y la brecha cambiaria en torno del 100% son apenas el síntoma de severos desequilibrios macroeconómicos que se están acumulando, entonces la dirección que habría de tomar la política económica sería muy distinta.

Presión cambiaria

Tal como indica ABECEB, este contexto de incertidumbre política extrema a pocos días de las legislativas, y en una economía que arrastra desbalances macroeconómicos de magnitud se refleja en el mercado cambiario/financiero.

"El dólar blue supera los $200 (con dólares CCL libres cercanos a $220), una brecha cambiaria altísima e insostenible arriba de 100%, inversores moviéndose a fondos dólar link para cubrirse ante un eventual salto devaluatorio, empresas cancelando aceleradamente sus préstamos en moneda dura (-9,3% cayeron los préstamos netos desde fines de septiembre y -3,9% sólo en 5 días de noviembre)", explican. y agregan la presencia de un BCRA "interviniendo fuerte en el spot (vendiendo USD574 millones entre el 28/11 y 04/11, racha vendedora que se habría extendido en la última semana) y en los futuros (según se infiere del fuerte aumento de los volúmenes negociados)".

Por su parte, el IERAL explica que en realidad, la evolución del precio del dólar en el mercado libre, ahora en el andarivel de los 200 pesos, tiende a reflejar desequilibrios monetarios. "Comparando la evolución de la “Base Monetaria Amplia” con la de las reservas brutas del Banco Central, se tiene que a fin de octubre se contabilizaban 188,1 pesos de la BMA por cada dólar de las reservas brutas, cuando a fin de 2020 ese ratio había sido de 131,4 y de 66,0 a fin de 2019".

Otro dato inquietante que suma ABECEB es que "el BCRA llega a las elecciones con reservas netas líquidas convergiendo a cero. Señala que "estos números no sorprenden, porque a la ausencia de ancla política para las expectativas se le suma la falta de ancla fiscal, monetaria y cambiaria (en un contexto en que se espera que el Central deba cambiar pronto la regla cambiaria que viene aplicando de devaluar por debajo de la inflación)".

Y porque el "plan electoral (plan plata en los bolsillos) y la estacionalidad fiscal propia de esta época del año alimentan la presión cambiaria: ya se emitieron $500 mil millones para fondear al fisco desde las PASO, la inflación efectiva y esperada supera el 50% anual y acumulamos una apreciación real del peso de 15% en lo que va del año". .

Las tarifas

Un informe de IERAL da cuenta de otro tema preocupante en la agenda del gobierno, las tarifas. "Desde principios de 2019, el Indice de Precios al Consumidor (hasta setiembre), ha subido un 187%, los precios mayoristas lo hicieron un 200%, pero el promedio simple de las tarifas de electricidad, agua y gas lo ha hecho apenas un 52 % en CABA. Se trata de una situación insostenible, por la magnitud de los subsidios involucrados y por el hecho de que la única forma de financiarlos ha pasado a ser la emisión monetaria", alerta la consultora.

Y la Inflación

La inflación del mes a mes exhibe peores niveles de los que aspiraba el gobierno, a pesar de haber tomado medidas como los congelamientos y controles. Las proyecciones de inflación para el cierre del año se revisan constantemente al alza y la entidad estima 50,4% para el año.

Finalmente el lado positivo para ABECEB viene con una mejora en la situación sanitaria (77,5% de la población ya vacunada con una dosis y 59% con dos dosis) y un mayor movimiento económico (de la mano de la mayor movilidad y la recuperación del sector servicios).