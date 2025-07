En el almuerzo que se llevó a cabo el martes en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, afirmó que el Gobierno no planea eliminar el impuesto a las Ganancias. A pesar de ser una promesa del presidente Javier Milei previo a que asumiera, el oficialismo buscará sostener el superávit fiscal. Los especialistas sostuvieron que es probable que se avance en la quita de otros tributos.

“No me imagino ningún país que no pague impuesto a las Ganancias. Al contrario, me imagino bajar un millón de otros impuestos antes que Ganancias, que es el tributo más lógico que se va a dar. Debería ser la base impositiva y deberíamos sacar un montón de impuestos distorsivos y que se tribute efectivamente sobre lo que se gana y no sobre lo que se factura”, subrayó Pazo.

En la mirada de Mariano Ricciardi, economista, contador y director de BDI Consultora de Inversiones, no se vislumbra que el Gobierno vaya a quitar los anticipos, aunque es probable que el equipo económico avance en la reducción de algunos “impuestos distorsivos”.

“El impuesto a las Ganancias es el impuesto más equitativo de todos, porque es un impuesto progresivo, se paga en una escala de entre el 5 y 35%. El saldo se paga y después se van pagando anticipos durante el año a cuenta del año que viene”, sostuvo Ricciardi a PERFIL.

De acuerdo a los analistas consultados por este medio, hay otro conjunto de impuestos “que resultan distorsivos para la economía”, como el impuesto al cheque, el impuesto a los ingresos brutos, e impuesto a las sucesiones, donde ven más probable que el oficialismo priorice reducirlos, “antes de bajar impuestos que son progresivos y son bastante eficaces de la forma que están hechos”.

Monotributo: el gobierno dio pistas acerca del nuevo tope de facturación que regirá desde julio de 2025

“Con la suba y actualización del mínimo no imponible, no vemos posibilidad de bajar el impuesto a las Ganancias. Sí puede ser que bajen el IVA en algún momento o lo hagan con el IVA provincial, pero no vemos que haya algún tipo de modificación en cuanto al impuesto de las Ganancias, en cuanto a sus escalas, en cuanto a la forma de pagar anticipos. Puede ser que en algún momento modifiquen los mínimos no imponibles, pero se van actualizando por inflación”, dijo Ricciardi, quien agregó que el umbral con el que se empieza a pagar este tributo está por encima de los valores que imponen otros países. A modo de ejemplo, en España es de unos 1.200 euros, en Argentina el mínimo no imponible es de $ 2.600.000, alrededor de 1.700 euros.

En junio del año pasado el Gobierno volvió a instaurar el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría tras la aprobación del Congreso del paquete fiscal. El presidente Milei se mostraba en contra de este impuesto antes de meterse de lleno en política. "Ganancias muestra la voracidad de los parásitos de la corporación política. No están dispuestos a devolverle la guita al que la genera", escribió el actual mandatario el 14 de diciembre del 2016.

Ese mismo año, también había apuntado contra el entonces presidente Mauricio Macri, que venía de prometer la eliminación de Ganancias. "Si prometes eliminar el impuesto a las Ganancias al trabajador y después lo subis, ¿sos un mentiroso?", se preguntó vía la red social X, por aquel entonces Twitter.

Incluso en 2023, cuando ya se sabía que iba a ser presidente, durante una entrevista en A Dos Voces (TN), cuando le preguntaron si se mantendría durante su gestión la eliminación de Ganancias no dudó en responder: "Obviamente".

Mantener el superávit fiscal

El equipo económico no negocia la disciplina fiscal. Durante junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $551.234 millones, producto de un resultado primario de $790.533 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $239.299 millones. Así, el primer semestre del año el Poder Ejecutivo registró un excedente primario de 0,9% del PBI y de 0,4% total al sumar los intereses.

La aprobación en el Senado del aumento para los jubilados fue algo que desde el oficialismo se toma como una tensión en el mantenimiento de las cuentas fiscales. En lo que va del año el gasto primario asciende al 7,4% del PBI. Mostró una trayectoria en términos del PBI más holgada que la que registró en 2024, incluso que el 2023, para esta altura del año, de acuerdo a LCG. Por lo que, dado el compromiso del Gobierno en materia fiscal, esta dinámica debe ser ajustada en los próximos meses en un contexto con menores ingresos.

Caputo anunció que se mantuvo el superávit fiscal en junio: cómo evolucionó en el primer semestre

“Desde su comienzo, 2025 se presentaba como un año con ingresos recortados por eliminación del Impuesto País, reducción de Bienes Personales (menores alícuotas), y recorte de aranceles y baja temporal de retenciones a los principales productos exportables, entre otros. En este marco, la meta de 1,6% de superávit primario comprometida con el FMI (por encima del 1,3% que exigía el Organismo) demandaría una nueva ola de ajuste”, resaltaron desde la consultora.

Esto pone al equipo económico en un escenario de mantener a toda costa los ingresos, incluso en medio de las tensiones con el campo por las retenciones, pero también a mantener el impuesto a las Ganancias. Lo cual, con la aprobación del aumento jubilatorio, obligará a redoblar esfuerzos al Gobierno en ajustar en otras partidas para sostener a flote el superávit.

Actualización del impuesto a las Ganancias: cuál es el mínimo no imponible

De acuerdo al paquete fiscal aprobado en junio del año pasado, a partir de este año las actualizaciones del impuesto a las Ganancias se realizan de manera semestral y ajustadas por inflación.

Así, según el Indec el IPC acumuló en el primer semestre una variación del 15,1%, por lo que el nuevo mínimo no imponible para el segundo semestre de 2025 pasará de los actuales $2,3 millones a $2,6 millones brutos para un soltero sin hijos. En el caso de un casado con dos hijos pasará de $3 millones a casi $3,5 millones.

La alícuota más baja del tributo es del 5%. Luego sigue con un incremento progresivo del 9%, 12%, 15%, 19%, 23%, 27%, 31% y 35%.

AM/ML