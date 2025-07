Con un nuevo préstamo, el Gobierno retomó la acumulación de reservas e intervino fuerte en el dólar futuro

En una semana cargada de volatilidad cambiaria y monetaria, el gobierno de Javier Milei retomó el objetivo de acumulación de reservas internacionales y, gracias a un préstamo de un organismo internacional, logró elevar el stock por encima de los US$ 40.000 millones. En simultáneo, intervino fuerte en el mercado de futuros para contener el dólar.

El desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) provocó un cimbronazo financiero y obligó al Tesoro a realizar una licitación fuera de cronograma para contener la estampida de pesos y evitar que pongan mayor presión sobre el dólar, que volvió a trepar a $1.300. El resultado fue una colocación de letras y bonos capitalizables por $4,7 billones a tasas mucho más altas que las que venía convalidando en subastas anteriores.

"Los riesgos siguen siendo altos": la advertencia del Financial Times sobre el plan económico de Milei

El Gobierno retomó la acumulación de reservas

Con ese telón de fondo, el tipo de cambio trepó en la semana y el equipo económico aprovechó para hacerse de divisas por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC). Gracias a estas compras, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) crecieron más de US$ 1.300 millones en los últimos cinco días y cerraron en US$ 40.387 millones.

De esta manera, el Ministerio de Economía busca acelerar el atesoramiento a pesar de la suba del dólar con el objetivo de poder cumplir con la meta de reservas planteada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Vale recordar que el prestamista de última instancia le otorgó un período de gracia hasta fines de julio para alcanzar el objetivo, tras no hacerlo a mediados de junio.

A propósito de las tenencias extranjeras del BCRA, un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcó "hay tres opciones que podrían explicar la mejora semanal: compras del Tesoro, suba de encajes de los depósitos en dólares o desembolsos de algún organismo internacional".

"Dado que el miércoles el Tesoro adquirió US$ 500 millones a un tipo de cambio cercano a $1.263, nos inclinamos por una combinación de las primeras dos, con mayor preponderancia de la primera", remarcaron los especialistas de la entidad financiera.

Lo cierto es que este viernes impactó en las reservas internacionales un préstamo que giró el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por US$ 314 millones. Junto a los otros canales de flujo, logró depositar el nivel por encima de los US$ 40.000 millones.

Compra de divisas y refuerzo en dólar futuro

Con los US$ 500 millones adquiridos, ya suma US$ 900 millones por la modalidad block trades, compras directas a provincias u otros agentes institucionales por fuera del MLC. Al no ingresar en el mercado que utilizan exportadores e importadores, implica una reducción en la oferta y, por ende, una mayor presión sobre el tipo de cambio a días del fin de las liquidaciones por la cosecha gruesa.

"Esta nueva 'compra en bloque' sorprende. Es cierto que refuerza el compromiso por cumplir la meta con el FMI (deberían acumular más de US$ 7.000 millones en menos de dos semanas) y/o tener cubierto los futuros vencimientos en dólares. Pero también marca una incógnita respecto de si un dólar de $1.260 (precio mayorista del miércoles) es un piso ya asumido", subraya un reporte de GMA Capital.

La cotización actual del billete verde marcó una mejoría en el tipo de cambio real de casi 4% en el mes, ubicándose en momentos similares a mitad del año pasado y promedios de 2017. La depreciación interna se suma a la apreciación de las monedas de los países vecinos y redunda en una mejora transitoria de la competitividad, lo que le da aire a las cuentas externas.

Mientras tanto, el Gobierno sigue utilizando otra herramienta riesgosa para contener al dólar sin usar reservas: los contratos de futuros. El interés abierto en este mercado subió a US$ 5.750 millones, lo que indicaría que el BCRA mantiene una posición vendedora cercana a los US$ 3.000 millones, aunque los datos oficiales aún no fueron difundidos. En mayo, las cifras de la propia autoridad monetaria exhibieron una intervención de más de US$ 1.900 millones, que sería superada holgadamente en julio.

"De todos modos, esto no significa que la venta de futuros no tenga consecuencias. Es que, si el Central llegara a tener un resultado negativo en su posición vendedora, debería emitir pesos para pagar esta pérdida", advirtieron los especialistas de GMA Capital.

MFN