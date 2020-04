Anses anunció el día de pago para el ingreso de $10.000

La ANSES anunció este sábado 11 de abril los días de pago para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10 mil. Habrá dos fechas distintas de cobro, primero lo harán quienes hayan declarado la clave bancaria CBU y luego lo harán el resto, que eligieron otra modalidad.

De esta manera, el organismo informó que el pago será a partir del 21 de abril próximo para quienes declararon la clave bancaria CBU y desde el 6 de mayo en el caso de quienes eligieron "otra modalidad de cobro".

Así lo indicaron fuentes de la ANSES a la agencia NA, las cuales señalaron que las fechas de pago "están dentro de lo anunciado y no hay demoras por problemas informáticos".

Este sábado se puede completar el trámite para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia de $10 mil

Los detalles de cómo se realizará el pago en el caso de quienes no declararon una cuenta bancaria para acreditación automática se informarán en los próximos días, pero lo más probable es que se disponga algún cronograma de cobro por terminación de DNI.

El titular del organismo, Alejandro Vanoli, había señalado inicialmente que el pago se realizaría luego del 15 de abril, pero hasta ahora no se habían precisado las fechas.

El organismo también aclaró que "ya fue corregido" un error del sistema que le pedía a la gente presentarse en las sucursales de la ANSES en algunos casos.

Tras el cruce de datos, el organismo comenzó a informar este sábado por número de documento quiénes reunieron los requisitos para acceder al ingreso de emergencia, destinado a paliar el impacto de la cuarentena decretada el 20 de marzo último por la pandemia de coronavirus.

Según lo dispuesto por el organismo, el cronograma para ingresar los datos será escalonado, según la terminación del número de DNI, por lo que este sábado el sistema estuvo habilitado para los terminados en 0 y 1. En esa línea, este domingo podrán revisar los finalizados en 2 y 3; el lunes en 4 y 5; el martes en 6 y 7; y el miércoles en 8 y 9.

Si la solicitud fue rechazada, el ciudadano podrá revisar desde el sitio oficial cuáles son los motivos así como también iniciar un reclamo.

Cómo reclamar si la solicitud para Ingreso Familiar de Emergencia fue rechazada

En caso de obtener la aprobación definitiva, el beneficiario deberá dirigirse a la web del organismo y desde la opción "Ingreso Familiar de Emergencia" deberá colocar la clave de Seguridad Social y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU.

Las personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, podrán elegirlos a partir del jueves 16, para lo cual también tendrán que ingresar a la web del organismo, que brindará una serie de instrucciones para concretar el trámite.

Quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo en la dispuesta para beneficiarios no bancarizados.

El organismo abrirá una instancia para volver a considerar aquellos casos que no fueron aprobados por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas o, también, por falta de datos.

El ingreso de emergencia está dirigido a quienes trabajen en el sector informal, monotributistas sociales y de las categorías A y B. A su vez, es necesario ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, tener entre 18 y 65 años y, como titular o grupo familiar no tener ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, entre otros puntos.

