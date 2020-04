Fuerte caída del 16% para las exportaciones en marzo por el Covid-19

Fernando Nolé

Los efectos de la pandemia del coronavirus tuvieron su golpe de efecto en el intercambio comercial de marzo. Las exportaciones cayeron un 15,9%, muy por arriba de la tendencia de los meses anteriores, mientras que las importaciones bajaron un 19,7%, más cercano a la tendencia de los meses anteriores.

La baja del superávit comercial fue leve, de US$ 36 millones. En total, el saldo llegó a US$ 1.145 millones, un 3% menos que en el mismo mes del año anterior. El avance del coronavirus a nivel global comenzó a tomar relevancia en marzo, mes en el que comenzaron a aplicarse masivamente medidas de distanciamiento social. La OMC advirtió que el comercio podría caer un 32% este año por la pandemia.

La caída de las ventas a Brasil y China estuvieron en línea con la baja general, entre el 16 y 17%, mientras que las ventas a mercados como Estados Unidos o Alemania se desplomaron un 35%. Los analistas advierten que la situación de la balanza comercial podría empeorarse en abril, un mes pleno de cuarentena, especialmente por el lado de la exportación, la cual mostraría una caída superior a la registrada en marzo.

Encuesta: al 80% le preocupa la economía, pero confía en el rumbo del Gobierno frente al coronavirus

Se exportaron US$ 4.320 millones en marzo. La caída de las ventas al exterior fue de US$ 817 millones de dólares, producto de un descenso del 14,4 por ciento en cantidades y el 1,7 por ciento en precios. Las ventas de los productos industriales al mundo bajaron un 20,5% y las de alimentos procesados también lo hicieron un 18%. En cambio, los productos primarios tuvieron un descenso más moderado, con una baja del 1,7%.

Saldo. De acuerdo a las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec, el intercambio totalizó US$ 7.495 millones. El comercio global del país se derrumbó 17,6% con relación a los volúmenes observados en el mismo mes de 2019. Pese a la caída de marzo tanto en importaciones como en exportaciones, el saldo positivo del primer trimestre de 2020 fue de US$ 3.297 millones, lo que representa casi US$ 1.300 millones más que en el mismo período de 2019.

Cómo ganarle al coronavirus sin arruinar la economía

Las importaciones llegaron a US$ 3.175 millones y marcaron una baja del 19,7%, es decir 781 millones de dólares menos que el año anterior, con un descenso del 14,4% en las cantidades y del 3,2 por ciento en los precios. Las compras a China cayeron un 30% y a Brasil un 14%. Autos, insumos para la industria y bienes de capital tuvieron las mayores bajas por el lado de las importaciones, entre el 30 y 25%, respectivamente.

FN / PV CP