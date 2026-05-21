Cotización del euro y euro blue hoy, jueves 21 de mayo

A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 21 de mayo

El jueves 21 de mayo de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.771,75 para la compra y $1.739,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, jueves 21 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 21 de mayo cotiza a $1.570,00 para la compra y $1.670,00 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro blue hoy, jueves 21 de mayo

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.193,84 para la compra este jueves 21 de mayo como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este jueves 21 de mayo

Este jueves 21 de mayo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.570,00 comprador y $1.670,00 vendedor.

Banco Nación: $1.570,00 comprador y $1.670,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco Francés: $1.620 comprador y $1.680 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 21 de mayo

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el jueves 21 de mayo en el mercado paralelo $1.410,00 para la compra y $1.430,00 para la venta.