Pirelli reducirá su producción de neumáticos en Argentina

La fabricante de neumáticos Pirelli suspenderá parte de su producción durante los próximos días en medio de la caída de ventas de autos 0 kilómetro, la baja en las exportaciones a Brasil y el retroceso de la actividad automotriz local. La decisión fue acordada con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y afectará el funcionamiento de los tres turnos de la planta y sus 650 trabajadores.

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Según informó la agencia Noticias Argentinas, las máquinas dejarán de operar el domingo y las tareas recién se retomarán el martes. La medida responde principalmente al recorte en la producción de la automotriz Stellantis en su planta de El Palomar desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio.

El escenario impacta de manera directa sobre Pirelli, proveedora del sector automotor y ya afectada por una fuerte baja en la producción en los últimos años.

Hoy, Pirelli produce entre 3.500 y 4.000 neumáticos por día, muy por debajo de las 18.000 unidades diarias que fabricaba en 2013 y de las cerca de 9.000 registradas durante la pandemia. Además, el 75% de los neumáticos que se venden en el mercado local provienen del exterior.

La empresa no quiso hacer comentarios, ante la requisitoria de PERFIL sobre la situación actual de la empresa y el plan que se llevará adelante con respecto a los empleados.

La parada productiva en El Palomar

Por su parte, Stellantis comunicó oficialmente una nueva parada productiva en su planta de El Palomar en medio del proceso de ajuste que atraviesa la industria automotriz. Según informó la empresa este miércoles 20 de mayo, las instalaciones permanecerán sin actividad desde el 25 de mayo hasta el 5 de junio inclusive, retomando las tareas el lunes 8 de junio, según se señaló en el comunicado difundido a los trabajadores.

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Además, la compañía indicó que durante ese período las tareas deberán realizarse bajo modalidad home office y que solo podrán ingresar a planta quienes desarrollen actividades esenciales previamente autorizadas.

El caso Fate

En febrero, la histórica fábrica de neumáticos Fate anunció en febrero el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, San Fernando , dejando a más de 900 empleados sin trabajo. La empresa atribuyó la decisión a la caída del consumo, la pérdida de rentabilidad y la apertura de importaciones

Desde el inicio de de la presidencia de Javier Milei, en diciembre de 2023, se registró la pérdida de 24.437 empresas, lo que representa una caída del 4,8% del total país.

Según el último Monitor mensual de empresas elaborado por el centro de investigación Fundar, se trata de "la peor dinámica de los primeros 27 meses de un gobierno".

GZ