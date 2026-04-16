Mercado de neumáticos en 2026: marcas tradicionales recuperan terreno

El mercado de neumáticos en Argentina vive una fuerte reconfiguración en 2026, marcada por la competencia entre marcas tradicionales y fabricantes asiáticos, principalmente chinos. Luego de un inicio de año con dominio de importaciones provenientes de China, marzo mostró un cambio de tendencia: las compañías históricas recuperaron posiciones y desplazaron a sus competidores en volumen.

El punto de inflexión se dio tras el impacto que generó el cierre de Fate, en un contexto de apertura comercial que facilitó el ingreso de más de 140 marcas, muchas de ellas asiáticas. Este escenario estuvo impulsado por la eliminación de precios de referencia y la reducción del arancel de importación del 35% al 16%, vigente desde septiembre de 2025.

Importaciones, apertura y caída de precios

El ingreso masivo de neumáticos importados provocó una fuerte caída de precios en términos reales. Un neumático para autos medianos, que costaba alrededor de $100.000 en enero de 2024, mantiene ese valor nominal más de dos años después, pese a una inflación acumulada superior al 210%.

Este fenómeno benefició directamente a los consumidores, aunque tensionó a la industria local.

Durante enero y febrero, las marcas con producción en China lideraron el ranking de importaciones. Firmas como Firemax, XBRI y Double Coin dominaron el mercado en volumen, alcanzando picos de más de 700.000 unidades mensuales importadas.

Cambio de tendencia en marzo

En marzo se registró una caída del 17% en las importaciones respecto de febrero, con un total de poco más de 600.000 neumáticos. La principal causa fue el sobrestock acumulado por importadores y una demanda más débil, lo que obligó a moderar las compras externas.

En este nuevo escenario, las marcas tradicionales retomaron el liderazgo. Pirelli encabezó el ranking mensual, seguida por Goodyear, Dunlop y Continental. Recién en el quinto lugar apareció una marca china, lo que reflejó el cambio en la dinámica del mercado.

Cómo queda el mercado tras el reordenamiento

A nivel trimestral, no obstante, las marcas chinas aún concentran el 67% de las importaciones, frente al 33% de fabricantes occidentales, japoneses y coreanos. En total, se importaron más de 1,65 millones de neumáticos para autos y utilitarios livianos en el primer trimestre del año.

El ranking acumulado muestra un equilibrio mayor: Goodyear lidera, seguida por Pirelli y Continental, mientras que Double Coin aparece como la primera asiática.

Además, la producción local de compañías como Bridgestone y Pirelli contribuye a equilibrar el mercado interno, llevando la participación total a un esquema cercano al 50% entre marcas tradicionales y chinas.

Especialistas del sector coinciden en que el fenómeno responde a una lógica de ajuste: las marcas asiáticas ingresaron con fuerza para ganar mercado, pero la saturación de stock y la reacción de los competidores históricos reordenaron el escenario. En este nuevo equilibrio, la competencia se intensifica y el principal beneficiado sigue siendo el consumidor, que accede a mayor variedad y mejores precios.