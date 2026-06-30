Cotización del euro y euro blue hoy, martes 30 de junio de 2026

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 30 de junio

El martes 30 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.811,75 para la compra y $1.772,75.

El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, martes 30 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 30 de junio cotiza a $1.625 para la compra y $1.725 para la venta.

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, martes 30 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.231, 88 para la compra este martes 30 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este martes 30 de junio

Este martes 30 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1635 comprador y $1735 vendedor.

Banco Nación: $1635 comprador y $1735 vendedor.

Banco Supervielle: $1610 comprador y $1721 vendedor.

Banco BBVA: $1670 comprador y $1730 vendedor.