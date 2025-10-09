La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) incorporará su Régimen Simplificado de Ingresos Brutos al Monotributo Unificado Nacional a partir del 1° de enero de 2026, según lo dispuesto por la Resolución General Conjunta 5769/2025 emitida por ARCA (Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero) y la AGIP (Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos).

Más de 200 mil pequeños contribuyentes podrán cumplir en un sólo pago sus obligaciones fiscales locales y nacionales.

La Ciudad de Buenos Aires se incorpora al monotributo unificado nacional desde 2026

La nueva credencial de pago (F.1520) generará un Código Único de Revista (CUR), que reflejará la situación fiscal completa ante ambos organismos estatales. El nuevo esquema prevé un control automático, bajo el cual cualquier exclusión o baja del Monotributo que disponga ARCA impactará de inmediato en el registro de Ingresos Brutos de CABA.

Régimen Simplificado de Ingresos Brutos al Monotributo

A través de un comunicado, la AGIP señaló que “este esquema centralizado también evitará retenciones adicionales en cuentas bancarias y tarjetas de débito o crédito, facilitando el control de vencimientos y obligaciones.

De esta manera, quienes tributen en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos (IIBB) realizarán una sola recategorización y un pago integrado a través de ARCA. Además, los nuevos inscriptos, harán un único trámite de alta.

Los valores estimados para cada categoría del Monotributo serán los siguientes a partir del proyecto de Ley Impositiva 2026:

¿Cómo será el operativo de ARCA sobre los monotributistas?

Régimen Simplificado de Ingresos Brutos al Monotributo Unificado Nacional

A las sumas antes mencionadas, se les adherirán los aportes previsionales, obra social e impuesto integrado del Monotributo Nacional.

La propuesta fue formalizada en un acuerdo entre Germán Krivocapich, titular de AGIP, y Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).