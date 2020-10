Cuáles son los títulos que licita el Gobierno para descomprimir la brecha cambiaria

Este martes 27 de octubre, el Gobierno lanza una megalicitación que incluye cuatro letras y bonos en pesos con opciones a tasa fija y a tasa variable ajustable por inflación (CER) por un monto de hasta $ 60.000 millones, que podrán ser ampliados dependiendo de ofertas del mercado, y un bono en pesos ajustables por la evolución del tipo de cambio por hasta US$ 1.000 millones a tipo de cambio oficial, con la idea de conseguir financiamiento en el mercado y quitar presión a la brecha cambiaria.



El objetivo de base estará puesto en conseguir los $ 60.000 millones que faltan para cerrar el programa financiero de octubre y, además, absorber parte de la liquidez del mercado, dando opciones a inversores que hoy buscan cubrirse de un eventual salto del tipo de cambio y que generaron en las últimas semanas una ampliación de la brecha cambiaria.



El llamado bono "dólar linked", fue el más buscado por el mercado semanas atrás cuando, tras una primera licitación el 6 de octubre, Economía pudo colocar un monto equivalente a US$ 1.766 millones ($136.105 millones), tres veces más que la oferta inicial prevista en US$ 500 millones.

El Gobierno obtuvo u$s1.766 millones con el bono vinculado al dólar de comienzos de octubre.



En lo que va de octubre, Economía consiguió financiamiento por unos $ 166.000 millones, de los cuales $ 136.000 millones fueron por medio de la licitación del bono "dólar linked" y otros $ 30.000 millones por la reapertura de letras ajustadas por CER (Lecer) y de descuento (Ledes).



De este modo, Economía tiene cubierto más del 70% de los cerca de $225.000 millones que vencen en octubre, por lo que sólo bastaría con conseguir $ 60.000 millones para cerrar el programa financiero del mes, según datos del ministerio de Economía.

Según detalló el Palacio de Hacienda, los participantes podrán ofertar por los siguientes instrumentos:

Reapertura de Letras del Tesoro en pesos ajustadas por CER a descuento, con vencimiento el 4 de diciembre próximo.

Reapertura de Letras del Tesoro Nacional en pesos a descuento, vencimiento 30 de diciembre próximo.

Reapertura del Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por CER 1,10% con vencimiento 17 de abril de 2021.

Reapertura del Bono del Tesoro Nacional en pesos tasa Badlar privada más 100 puntos vencimiento 2021.

Nuevo bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense vencimiento vencimiento 29 de abril de 2022.

Este último bono tendrá un monto a colocar de mil millones de dólares, ampliables; la suscripción será únicamente en pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central en función de la Comunicación "A" 3500.

En todos los casos, la recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00 del martes 27 de octubre, mientras que la liquidación se concretará este jueves.

De acuerdo con lo dispuesto, la licitación se realizará mediante indicación de precio, el que deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados; habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores, según señaló Economía.

"Tenemos una brecha cambiaria muy elevada pero también tenemos superávit comercial, no hay pagos de deuda externa, y a pesar de lo que se dice hay 41 mil millones de dólares de reservas. Esa brecha genera expectativa de devaluación que no se condice con el frente externo. Tenemos los instrumentos para continuar la política cambiaria que llevamos adelante y no tener que hacer una devaluación", afirmó Guzmán días atrás en una entrevista radial.



El temor del mercado viene asociado a la fuerte la brecha entre el dólar oficial y sus cotizaciones en el mercado bursátil (CCL y MEP) que la semana pasada llegó a superar el 130% , aunque recortó su alza en las últimas dos ruedas para quedar apenas por debajo del 100% este lunes.

En el Ministerio de Economía creen que el mercado va a responder de manera positiva al llamado a licitación, porque el menú de inversiones será atractivo.

LR / TL