La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, actualizó sus beneficios para el mes de julio. Entre los distintos rubros en los que ofrece sus promociones destacan los supermercados, ya que los descuentos servirán para realizar la compra de insumos a menor costo.

Varias de las promociones de la billetera digital cuentan con la particularidad de activarse al pagar de forma presencial en las sucursales de cada supermercado. Para poder acceder a ellos, será necesario tener una cuenta en la aplicación, para lo que habrá que registrar el DNI, validar la identidad y crear un usuario.

Cada vez más argentinos compran promociones

Cuenta DNI: cómo son los descuentos en supermercados para julio

En primer lugar, los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar un 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta en los supermercados del interior de la Provincia de Buenos Aires. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000.

Para poder acceder a los descuentos en supermercados, será necesario tener una cuenta en la aplicación, para lo que habrá que registrar el DNI, validar la identidad y crear un usuario

Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 8, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII) y Super Güemes. Por otra parte, Nini Mayorista ofrece un 15% de descuento los martes con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales.

Carrefour y Día cuentan con descuentos del 10% sin tope de reintegro. En el caso de la cadena francesa, el beneficio aplica los miércoles para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express; con devolución en el acto. Por otro lado, en Día se podrá aprovechar los días lunes.

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Tanto en La Anónima como Josimar también habrá un 10% de descuento todos los miércoles, con un tope de reintegro de $5.000 y $6.000 por semana respectivamente. En el caso de La Anónima, la compra mínima para acceder al beneficio es de $25.000 por usuario.

En el supermercado Toledo se podrá aprovechar un 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución vía reintegro dentro de los 10 días hábiles después de realizada la compra. Finalmente, los clientes de Chango Más tendrán un 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

JSM