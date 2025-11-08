Cyber Monday mejoró ventas ante una caída del consumo

En un contexto de enfriamiento de la economía, algunas compañías lograron en tres días vender el equivalente a todo un mes. Aun así, han tenido años en los que consiguieron multiplicar esos rendimientos. La edición 2025 del CyberMonday cerró con una facturación total de $ 639 mil millones. La facturación final del evento de compras online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) representa un crecimiento del 29% frente a la versión del año pasado. Además, se vendieron un 15% más de unidades, con lo que alcanzaron un total de 12,1 millones de productos en todo el país. El piso de comparación es 2024, el primer año de Javier Milei, en el que la demanda ya había comenzado un enfriamiento.

“Hemos tenido años mejores. En este contexto nos parece importante crecer”, destacó Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE. “La gente sigue esperando estos eventos para comprar. En cuanto se reactive el consumo, va a subir mucho más”, analizó ante la consulta de PERFIL. Además, señaló que “el comercio electrónico ya no es marginal en el consumo, y suele irle mejor que a las ventas físicas”.

Las compañías notaron un desempeño dispar. El crecimiento estuvo apalancado en las plataformas de compraventa (denominadas market place), más que en las páginas web de las empresas. Los datos oficiales referencian que más de 8 millones de usuarios ingresaron al sitio oficial y se concretaron casi 7 millones de órdenes de compra, un 24% más que en 2024. El ticket promedio se ubicó en $ 92 mil.

Las categorías que más unidades vendieron fueron alimentos y bebidas, herramientas, cuidado personal, electrodomésticos, indumentaria, productos de belleza, hogar, muebles y jardín, artículos de limpieza y accesorios para vehículos. De acuerdo a Scentia, el volumen de compras online en septiembre aumentó 14,7% de forma interanual, mientras que solo 1,1% contra el mes anterior. En el acumulado del año, el aumento fue del 11,9%, y esto se contrasta con derrumbes del 5,3% de cadenas de supermercados, 1,2% de autoservicios y 5,3% de mayoristas.

El canal online ya representa el 25% del total de ventas de las compañías asociadas a la CACE, según un informe de Kantar. Esto se podría llegar a proyectar al 5 o 6% el consumo privado de la economía argentina.

En el primer semestre del año, el comercio electrónico alcanzó una facturación de $ 15,3 billones, lo que representa un crecimiento del 79% en comparación con el mismo período de 2024. En ese período, la inflación fue del 39%.