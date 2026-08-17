Las ventas minoristas pyme por el Día del Niño cayeron 2,5% frente a la misma fecha de 2025, medidas a precios constantes, y confirmaron que las promociones y las cuotas no alcanzaron para torcer el escenario de consumo débil.

De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la demanda se mostró selectiva, se concentró sobre el final de la fecha comercial y se orientó principalmente hacia productos de menor valor.

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El resultado se produjo pese a que buena parte de los comercios apeló a estrategias agresivas para intentar sostener el volumen de ventas. El 81,2% de los locales relevados adhirió a algún tipo de promoción, aunque esa proporción fue 5,8 puntos porcentuales menor a la del año pasado.

Entre las herramientas más utilizadas se destacaron la financiación con tarjeta, elegida por el 55,3% de los comercios, y los descuentos en efectivo, aplicados por el 46,2%.

El ticket promedio subió, pero apenas le ganó a la inflación

El gasto medio por operación se ubicó en $45.892, frente a los $33.736 del año anterior.

Una vez descontado el efecto de la inflación, ese incremento representó una mejora real de apenas 0,8%.

El dato muestra que, aunque el monto nominal de las compras fue mayor, los consumidores no aumentaron significativamente el volumen real de gasto.

Para CAME, el comportamiento estuvo marcado por presupuestos más ajustados y por una mayor inclinación hacia artículos de menor precio.

Cuatro de cada diez comercios vendieron menos de lo esperado

La fecha tampoco logró superar las expectativas de buena parte de los comerciantes.

El 43,6% señaló que las ventas estuvieron en línea con lo previsto, mientras que un 41,7% aseguró que quedaron por debajo de sus proyecciones.

Dentro de ese grupo, el 38,1% calificó el desempeño como "peor" y el 3,6% como "mucho peor".

Sólo el 14,7% de los establecimientos alcanzó resultados superiores a los esperados.

El cuadro refleja que, aun con objetivos conservadores, una porción importante del comercio minorista no logró cumplir sus metas para una de las fechas tradicionalmente fuertes del calendario.

Promociones para vender, pero con menos margen

Uno de los datos que aparece detrás del resultado es el costo que asumieron los comercios para sostener las ventas.

Según CAME, muchos establecimientos absorbieron parte del costo financiero y aplicaron descuentos agresivos con el objetivo de generar liquidez y rotar mercadería.

Eso permitió acercarse a los volúmenes del año pasado, pero a cambio de resignar rentabilidad.

La competencia también fue otro de los factores señalados por los comerciantes. Además de los negocios tradicionales, la demanda se repartió entre plataformas de comercio electrónico, bazares, productos importados y ferias informales.

El Día del Niño dio movimiento, pero no logró cambiar el mes

El impacto de la fecha fue limitado para la mayoría de los comercios.

Para el 36%, el Día del Niño agregó movimiento pero no modificó el panorama general del mes. Otro 35,5% consideró que tuvo un impacto moderado y el 19,3% sostuvo que directamente no incidió sobre sus ventas.

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Sólo el 9,1% calificó la celebración como clave para dinamizar la actividad.

El resultado refuerza la idea de que la fecha funcionó más como un alivio puntual para generar caja y reducir stocks que como una señal de recuperación sostenida del consumo.

Jugueterías, el rubro más golpeado

Los cinco sectores relevados por CAME registraron caídas interanuales.

La contracción más fuerte correspondió a Juguetería, con una baja del 4,8%. El ticket promedio se ubicó en $45.038.

Los comercios del sector señalaron dificultades para acceder a herramientas de financiamiento y una mayor inclinación de los consumidores hacia artículos baratos y compras de último momento.

También advirtieron una fuerte competencia de bazares, plataformas electrónicas, productos importados y ferias informales.

Indumentaria cayó 4,1%

El segundo peor desempeño correspondió a Indumentaria y accesorios, donde las ventas retrocedieron 4,1% interanual.

El ticket promedio fue de $42.344.

En este caso, los comerciantes observaron que la ropa perdió peso como regalo frente a otros productos asociados de manera más directa con el Día del Niño.

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Los descuentos permitieron sostener parte del volumen, aunque nuevamente con márgenes de rentabilidad más reducidos.

Calzado también quedó en terreno negativo

En Calzado y marroquinería, las ventas bajaron 3,1%, con un ticket promedio de $50.680.

CAME detectó una elevada cantidad de consultas que finalmente no se transformaron en compras, una señal de la cautela de los consumidores.

Los comercios recurrieron nuevamente a descuentos y financiación para intentar cerrar operaciones.

Tecnología resistió mejor

El rubro de equipos de audio y video, celulares y accesorios mostró la menor caída entre los sectores relevados, con un retroceso de 1%.

El ticket promedio fue de $51.136, el más alto del relevamiento.

La demanda se concentró en accesorios y productos de menor valor, como parlantes portátiles, mientras que los celulares tuvieron menor movimiento.

Las ventas dependieron en gran medida de la posibilidad de financiar en hasta tres cuotas.

Librerías: menos ventas y regalos más baratos

Las librerías registraron una caída de 1,8%, con un ticket promedio de $38.279.

En este segmento, las compras se concentraron especialmente durante el sábado y estuvieron orientadas a títulos de menor formato y precio.

Los comercios también señalaron que el libro perdió relevancia como opción de regalo frente a otros productos.

El balance general del Día del Niño dejó así una señal consistente con la debilidad que viene mostrando el consumo minorista: ni los descuentos ni las cuotas alcanzaron para evitar una nueva caída real de las ventas, y la mayoría de los comercios debió sacrificar margen para sostener el movimiento.

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