Diana Mondino: “El gobierno avanza y después, retrocede, pero mientras tanto tuviste un disgusto”.

En diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, Diana Mondino, economista, habló sobre las dificultades qué imponen las "idas y vueltas" del gobierno respecto de las restricción a las importaciones. También resaltó las expectativas que generan la posibilidad de la construcción del gasoducto qué podría permitir exportar gas a otros países.

JF: Contame, Diana, tu visión al respecto de las ventajas y desventajas que le trae la invasión rusa a Ucrania a la Argentina, respecto del precio de las commodities energéticas que importamos, pero que podemos dejar de importar en un futuro con el gasoducto, versus las ventajas de aumento de los precio de las exportaciones alimenticias que tenemos. ¿Cuál es tu balance?

DM: El balance es muy negativo para el mundo y probablemente también para la Argentina. Porque sobre todo en Europa, pero también en otros países, ha habido un salto del presupuesto de defensa, en los presupuestos militares. Y si Alemania y muchos otros países gastan más en defensa, de algún lado va a salir ese dinero. Ahí tenés un efecto de que nuestros compradores van a estar con dificultades, además de que el precio del gas es más caro por eso es muy probable que haya un encarecimiento de los subproductos.

Entonces, lo que importamos es más caro y lo que exportamos potencialmente tendría un mejor precio, pero es potencial porque la primera reacción del gobierno es, no sólo no retroceder con el fideicomiso del trigo, sino que cierra transitoriamente y después aumenta las retenciones de los derivados de la soja. Por ende, en donde podría haber un mayor ingreso, no lo va a haber, o va a ver menos del que podría haber sido porque afecta la capacidad de producción del año que viene. Es muy probable que a pesar que el monto total de la balanza energética es notablemente menor que el saldo agropecuario quedemos con un saldo negativo. Eso es terrible.

Y respecto a algo ligado a una visión del mundo más que a los números, cuando el 22 febrero Rusia ataca Ucrania, Alberto Fernández debería haber llamado al embajador alemán, que es el principal importador de gas de Rusia, a los productores de petróleo argentinos y plantear qué necesitan para hacer el oleoducto y el gasoducto para que Argentina pueda exportar lo que ahora estamos importando. Eso no solo no ocurrió, sino que se siguen poniendo obstáculos.

JF: ¿Puede existir la posibilidad de que un cada vez más probable triunfo de Junto por el Cambio en las elecciones de octubre generen un efecto como generaron en el 2015, cuando ya se presuponía que venía algo distinto al kirchnerismo, independientemente que fuera Mauricio Macri, Sergio Massa o Daniel Scioli, y en la medida que era cada vez más Macri, más aún se generen expectativas de cambio de línea para el 2023?

DM: Seguramente. Es deseable, las expectativas son favorables siempre lo mejor en cualquier economía. Se toman decisiones en base a lo que vos crees que va a pasar en el futuro. Si las expectativas son mínimamente favorables ayudan también al gobierno actual porque entonces se liquida ahora. No se guarda grano para el futuro. Pero hay una cuestión política que es la pasión por tirarnos un tiro en el pie.

Tenemos problemas con el gasoil, y se restringen las importaciones. Si ya tenías problemas restringiendo, estás peor. Teníamos oportunidades con los derivados de la soja. Pero si estamos diciendo que puede haber en el insumo básico un aumento y que tiene un impacto minúsculo en el precio final del producto elaborado, a ver, es como que la reacción inicial, hasta que la piensen mejor y la entiendan mejor, la reacción inicial es contraproducente. Obviamente si el gobierno lo hace porque cree que va a ser mejor. Pero mi opinión es que van en el camino equivocado. El gobierno avanza y después, retrocede, pero mientras tanto tuviste un disgusto.