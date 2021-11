Dólar: ¿Cómo es el rulo impositivo del Estado con doble ventanilla de entrada?

En medio de un clima de mucha incertidumbre económica, el economista Damián Di Pace explica en detalle cómo es el rulo impositivo estatal.

En primer lugar, señala que por cada dólar que ingresa al BCRA, por ejemplo a través de la soja, el Estado retiene al productor un 33% de estos dólares. Cabe recordar que, en septiembre de este año recibió bajo este concepto USD 806 millones de dólares.

Por lo tanto, por cada u$s 100 dólares en concepto de producción de soja, el productor solo se queda con el u$s 67 al dólar oficial y de estos últimos dólares que recibe aún tiene que pagar impuestos como ingresos brutos, ganancias e impuesto al cheque, además de tasas e impuestos a nivel provincial.

Sólo por este movimiento el Estado recauda de un lado de la ventanilla en la liquidación de ese dólar $ 32,70.

Sin embargo, el director de la consultora Focus Market recalca que "el truco mágico se da cuando, con el ingreso de U$S 1 en el Banco Central, el Estado puede hacerse de recursos que superan al valor nominal total de una operación de compra al tipo de cambio oficial".

"El gobierno no sólo cuida los dólares que tiene cargándolo de impuestos récord hacia el sector minorista, restrigiéndolos al sector mayorista importador sino que los carga de impuestos hacia aquello que los generan. Quizás el peor diagnóstico es que intenta forzar a los argentinos a ahorrar en pesos. Sin embargo, la inflación acumulada de Diciembre 2019 a la fecha fue del 93,1%. La pérdida de valor de nuestra moneda es enorme", indica Di Pace.

Asimismo, agrega que con todos los dólares que recauda, el estado los vende a todos aquellos que lo necesitan. "El caso más común es la venta de dólares por distintos conceptos como por ejemplo la pre-compra de pasajes y hoteles en el exterior o todo servicio que se constituya en dólares; pero por supuesto la venta no es al dólar oficial, sino que es al dólar tarjeta ($173,25: las ventas acumuladas hasta el momento fueron de USD 1948 millones de dólares) y aunque en los próximos meses se puede recuperar el 35% que le retiene AFIP en concepto de percepción de ganancias; el Estado mantiene estos dólares cautivos durante varios meses para hacer otras operatorias", destaca.

Por lo tanto, el “Negocio del Estado” se constituye así:

Por cada $99 (equivale a un Dólar banco Nación) que ingresan al país por alguna actividad que genera dólares, el Estado retiene, por ejemplo en el caso de la soja $32,7 (33% retenciones), para luego usar ese dólar para la venta al público en una operatoria que use -por ejemplo- el dólar solidario $173,25 ($105+30%+35%), con lo cual el Estado recauda un 30% por el impuesto país ($31) y un 35% en concepto de percepción de ganancias ($37).

"El rulo impositivo del Estado con doble ventanilla de entrada tiene como preocupación que incluso en ese escenario la demanda de dólares es muy fuerte con un cepo para la compra minorista de U$S 200, que ante su imposibilidad de acceso se ve reflejado en las tensiones cambiarias de sus cotizaciones paralelas", advierte Di Pace y concluye "Esta política no tiene mucho más plazo y el cepo no generó resultados antes. Este super cepo no sólo no logrará resultados, sino que Argentina requiere dólares para afrontar sus compromisos de deuda, para hacer crecer su economía y atender las necesidades de la población que de esta manera no aparecerán", dijo el director de Focus Market.

