Dólar, devaluación y después: como cierra el 2023 y cuál es el termómetro para el 2024

La persiana del 2023 está por bajar y uno de los grandes protagonistas del año en materia económica fue el tipo de cambio. Si nos referimos al oficial, arrancó cercano a los 300 y se mantuvo (o lo pisaron, mejor dicho), en torno a ese precio por varios meses. Sin embargo, elecciones primarias mediante, dos devaluaciones después y el impacto inflacionario lo llevaron a cerrar cerca de $850.

La divisa paralela comenzó el 2023 en $346, tuvo su pico de 1100 pesos el 23 de octubre -en plena etapa de incertidumbre electoral- y cierra este ciclo cerca de los $1000. A lo largo de diciembre operó en algo más de $900, y sin volver a la fuerte volatilidad que se vivió entre agosto y noviembre.

En el caso de los tipos de cambio financieros, Nicolás Olivé Durand, analista de Rudolph recordó a PERFIL que a esta altura del año, pero en 2022, el Contado con liquidación operaba en $338 y la brecha si situaba en 80%. "Desde ese momento, llegamos a un dólar de más de $1.200 y a una brecha de 164% hace tan solo 20 días, para estar situados hoy en un CCL de $925 y una brecha del 15%", graficó.

El Gobierno vive su "veranito" cambiario: hasta cuándo puede durar

Con estos saltos, si un calificativo define al 2023 en materia cambiaria es el que usó para describirlo la economista Elena Alonso, Directora de Emerald Capital al llamarlo turbulento. Y si bien espera un 2024 muy movido, también ve otras certezas sobre el camino que seguirá el gobierno. Y entre lo que ve a futuro anticipó un nuevo movimiento del tipo de cambio.

"La presión inflacionaria que ya es muy alta va a provocar que el tipo de cambio tenga que pegar un salto. En enero, fines de enero, febrero, marzo, como mucho", expresó y adelantó que también ve "antes de marzo, un salto devaluatorio del tipo de cambio oficial o un ajuste del crawling peg".

Por su parte, el Lic Gastón Lentini diagnosticó lo que ve en diciembre e incluyó en su análisis una variable clave, la inflación.

"Vamos a tener un diciembre que con suerte va a cerrar en 30% de inflación. Enero va a aplicar también nuevos aumentos de gas, de luz, de teléfono y empezará la carrera de los sueldos en febrero, con todos los gremios que volverán presionar, así como los fuera de convenio. Todas esas subas aumentarán los costo de los empresarios pagadores de sueldos que van a transferirlo a los costos, es decir a los precios. Entonces, será una situación súper delicada pero no me imagino una inflación bajando ni drástica ni rápidamente de acá a abril. Claro que no. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con inflaciones de dos cifras y reitero, ojalá me equivoque", indicó Lentini.

¿Qué dólar esperar en 2024?

"A comienzos del 2023, el dólar estaba cerca de $300, y con un pronóstico conservador propuse cerrar el año cerca de $650. Fui muy criticado, y aquí estamos hoy cerrando arriba de 900 ¿Qué quiero decir? No soy mago, la única cuenta que hice fue aplicarle a la inflación esperada al dólar de aquel momento. Entonces hoy, cerrando con un dólar de $950, si tengo que pensar en el 2024, los escenarios, sin hacer cuentas estrambóticas, me llevan a un dólar cercano a $3000 para fin de año", señaló el Lic. Gastón Lentini.

¿Cuál es la cuenta que hace el analista? "Apliqué 200% de inflación al dólar de cierre de este año. Si la inflación con un poco de suerte no supera el 200% anual, veo un dólar de $2850, $3000 para redondear, en diciembre de 2024.

Lentini admite que puede sonar durísimo, sin embargo, la devaluación del gobierno volvió el tipo de cambio a $800 e hizo que sea equivalente a aquel 4 a 1 que de la salida de la convertibilidad. "Después bajó un poco el tipo de cambio, sin embargo, se mantuvo mucho estable, cosa que hoy no creo que pueda suceder, principalmente porque el nivel de devaluación que estamos teniendo va a tener que acompañar de alguna forma a los niveles de inflación, que van a correr al 30%. Eso hace que, en 3 o 4 meses perdamos el 50% del poder de compra y el dólar como un producto más de la economía va a acompañarlo", adelantó el estratega.

La ¿devaluación? que viene

Respecto de la devaluación que podría llegar en los próximos meses, Elena Alonso de Emerald Capital aseguró que vería mejor que el gobierno hiciera "un salto del tipo de cambio y después dejara ese 2% mensual (del crawling peg) para que no aumentara la brecha y se empezara a ir el tipo de cambio paralelo y los financieros", señaló.

Finalmente puntualizó como importarte mirar el resultado de la cosecha 2024. "Varios factores van a hacer que el tipo de cambio pueda mantenerse más estable, pero sí habrá un salto devaluatorio en febrero y una inflación que empezaría, a lo mejor, a mermar en marzo-abril", convalidó. Pero afirmó que "todo depende de cómo vayan impactando las políticas que van tomando y los recursos disponibles para financiar justamente el déficit, porque no se va a arreglar de un momento a otro", vaticinó.

En tanto, Nicolás Olivé Durand, de Rudolph propuso plantear datos y proyectar escenarios de manera que ayuden a tomar decisiones financieramente correctas.

"Hoy los incentivos de los exportadores a liquidar divisas le está permitiendo al BCRA acumular reservas a un ritmo acelerado. Pero, a medida que transcurren los días y con una fuerte inflación lleva a que esos incentivos sean cada vez menores", indicó.

Y agregó que, en paralelo, la brecha (diferencial entre el dólar oficial y el CCL) cayó abruptamente y el 28 de diciembre se ubicó en la zona del 8%. "Eso nos permite pensar que el gobierno está buscando que ambos tipos de cambio confluyan para poder eliminar las restricciones cambiarias y que finalmente tengamos un solo tipo de cambio, situación deseable y necesaria para la economía", argumentó.

Finalmente también se mostró proclive a ver que se avecina otra devaluación para mantener la competitividad cambiaria y que los incentivos de liquidar divisas se mantengan. "Si bien se estima mucho menor al salto devaluatorio experimentado hace unos días, hoy el mercado lo estima en un 15% / 20% aproximadamente", indicó y agregó que "eso podemos verlo en el gráfico de los futuros de Rofex, y en el salto que se da entre febrero y marzo en términos de tasa.



"Por ahora, lo que estamos viendo es un proceso que busca limpiar el balance del BCRA, para consolidar los pasivos debajo de la hoja de balance del tesoro, y esto en conjunto con la ley enviada al congreso, donde a su vez el tesoro se haría titular de los bonos del FGS, nos permiten estimar un escenario de unificación cambiaria e incluso un proceso de dolarización en curso antes de finalizar el año 2024".

En cuanto a las claves que recomienda seguir de cerca estos días el estratega aparecen: el nivel de compras de BCRA y la inflación, en tanto comience a morigerarse desde febrero / marzo.

El peso de la inflación y por qué no habría una gran devaluación

Por su parte, en la mirada del asesor Federico Domínguez, el valor que llegue a tener el dólar en 2024 dependerá de la inflación. El especialista en mercados no ve tan necesario que el gobierno deba recurrir a una nueva devaluación.

"Creo que el número de 2024 va a ser muy inferior a la estimación del REM que lo sitúa en 194%. El ancla del programa antiinflacionario es fiscal. La recesión, el ajuste fiscal, la normalización del flujo de importaciones, la no emisión para financiar al fisco, y la menor remuneración de pasivos monetarios contribuirán fuertemente a la baja de la inflación. Esto compensará los aumentos de tarifas que veremos en enero", señaló el analista y anticipó que, de acuerdo a su mirada, "el gobierno podrá transitar el 2024 sin una nueva gran devaluación"

Por qué crecieron los plazos fijos UVA

Sin embargo, el especialista en finanzas concordó en que "en algún momento el ancla fiscal deberá ser complementada con un ancla de tipo de cambio que podría ser convertibilidad o dolarización", dijo, aunque reconoció que "eso llegará una vez que se levante el cepo, lo cual espero para abril-mayo una vez que llegue la cosecha gruesa y se haya completado la limpieza de los pasivos monetarios", concluyó..

¿Cómo puede cubrirse el ahorrista?

El Lic Gastón Lentini se excusó por tener malas noticias para el inversor de a pie, porque no ve coberturas posibles.

"No hay instrumentos hoy en el mercado que nos permitan cubrirnos de la inflación. Puede ser el plazo fijo UVA, pero ya los bancos no lo están dando, porque es un negocio negativo para ellos, ya que le pagarían UVA al cliente y ellos colocarían ese dinero a una tasa muchísimo menor. Entonces no es negocio", indicó.

Y en esa línea agregó: "Esta última semana, el dólar en la zona de $930 para el ahorrista común, o $900 para el que quería sacar la plata del país, fue una enorme oportunidad. Tal vez tarde algunos días más en retomar la suba, pero tenemos que ser pacientes. Acá lo más importante siempre es dormir en paz. Y así como decía, $1200 al dólar parece caro, hoy en la zona de 900 me parece una muy buena oportunidad", sentenció el analista financiero.

