Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 10 de febrero de 2026

El dólar blue hoy, martes 10 de febrero de 2026, cotiza de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, martes 10 de febrero

El dólar blue o paralelo cotiza a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy martes 10 de febrero

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 10 de febrero cotiza $1.390,00 para la compra y $1.440,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 10 de febrero

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza $1.435,60 para la compra y $1.440,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza en las pizarras a $1.477,70 para la compra y $1.480,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.478,90 para la compra y $1.479 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 10 de febrero a $1.872 como referencia de dólar tarjeta/turista.

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 504 puntos básicos, este martes 10 de febrero.