Domingo Cavallo criticó el plan económico llevado adelante por Javier Milei y Luis Caputo. En un análisis publicado en su blog personal, el economista mencionó que “como mínimo, deberán eliminarse de inmediato todas las restricciones para operar en el mercado cambiario”, o lo que es igual, levantar totalmente el cepo.

En este apartado se refiere “tanto para personas humanas como jurídicas”, al mismo tiempo que menciona que el Gobierno debería anunciar “un programa de compras de reservas por parte del Tesoro y del Banco Central suficientes para enfrentar los servicios de la deuda de los próximos años”. Además, menciona que se debería “dejar flotar el tipo de cambio sin ningún tipo de bandas”.

Cavallo cuestionó las "improvisaciones" del Gobierno y pidió cambiar el sistema cambiario y monetario

Cavallo evita especular sobre el resultado electoral del 26 de octubre, pero insta al Gobierno a buscar acuerdos políticos para “consensuar las numerosas reformas económicas que se necesitan para lograr estabilidad y crecimiento sostenidos”, y de este modo “solucionar la crisis de deuda y el clima de inestabilidad y estancamiento económico”.

Señala además que “el Gobierno no está en condiciones de identificar y explicar con sinceridad y acierto la causa principal de la crisis”, alegando incluso que “seguirá apelando a culpar a la herencia recibida y al riesgo KUKA”. Sin embargo, considera que es “inútil” cualquier sugerencia de manejo que sea diferente al que ya está acostumbrado el equipo económico.

La estabilidad en el plan económico

Destaca que la “experiencia financiera de Caputo con la solidaridad y el apoyo discursivo de Bessent”, le brindó un respaldo que le permitirá transitar sin sobresaltos este período de campaña hasta las próximas elecciones legislativas nacionales el domingo 26 de octubre.

Propone que el Gobierno capitalice los aprendizajes de sus dos primeros años “tanto en materia de aciertos como de errores”, y que de esta manera defina una secuencia lógica de reformas para que hacia el año 2027 “ya se esté viviendo un clima de estabilidad, con buenas perspectivas de crecimiento”. Comparando incluso este período que se avecina con “el que vivió Argentina en 1991 a partir de la puesta en marcha del Plan de Convertibilidad”.

Cavallo advierte que sin una reforma monetaria urgente el Gobierno arriesga inflación o recesión

Advierte sobre dos malentendidos que podrían perjudicar a Javier Milei, el primero se refiere a “cómo interpretar el apoyo de Trump”. En segundo lugar, a “cómo comparar la crisis que se está viviendo en la actualidad con las varias crisis que se vivieron durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa”.

El sistema monetario, financiero y cambiario que se necesita

En este apartado final, Domingo Cavallo detalló que “las disposiciones más importantes que debería contener la nueva legislación monetaria, financiera y cambiaria son las siguientes”:

1. Prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal de la Nación, de las provincias y de los municipios. 2. Permitir sólo la emisión monetaria para compra de reservas y para operaciones de mercado abierto en mercados secundarios de títulos públicos. 3. Declarar la libre convertibilidad del peso y prohibir los controles de cambio. 4. Permitir la intermediación financiera en dólares (y cualquier otra moneda convertible) en las mismas condiciones aplicables al Peso convertible. 5. Establecer que los bancos podrán recibir depósitos en cualquier moneda convertible y podrán prestar esos fondos guardando un encaje que establecerá el Banco Central. 6. El financiamiento al sector privado originado en los depósitos podrá ser para saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y préstamos a empresas pequeñas y medianas 7. El financiamiento para inversión, o capital de trabajo de grandes empresas, se deberá proveer a través de instrumentos del mercado de capitales, induciendo a que los depositantes a plazo fijo de gran magnitud opten por cuota partes de fondos de inversión administrados por los mismos bancos.

Dólar: Cavallo criticó la política cambiaria del Gobierno y le pidió "reglas de juego claras"

Menciona que el Banco Central, además de “manejar los encajes bancarios, podrá llevar a cabo operaciones de mercado abierto en los mercados secundarios, tanto con títulos en pesos como con títulos en dólares”.

Por último, destaca que “estas serán las herramientas de política monetaria con la que podrá controlar la expansión del crédito en pesos y en dólares”, concluyó Cavallo.

