Santiago Bausili dijo que la interrupción de la venta de dólar oficial en las billeteras virtuales "no cambia nada"

Tras la declaración de Ariel Sbdar, CEO de la aplicación Cocos Capital, indicando “nos pidieron apagar”, en supuesta referencia a que el gobierno cerró la venta del dólar oficial a través de las billeteras virtuales más importantes de Argentina, Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA), habló del tema. El funcionario comenzó diciendo “no hubo ninguna medida tomada hoy. No cambia nada, más allá del revuelo en las redes. En términos normativos, no cambia nada en lo que tiene que ver con el acceso para personas humanas al mercado de cambios”.

En charla con de Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, en A24, Bausili explicó la situación que enfrentó: “Nos encontramos con que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en el mercado de cambio para personas humanas porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central. Las billeteras y las Alycs no son entidades reguladas por el Banco Central, eso es lo que pasó hoy”. Para resumir, las billeteras virtuales no están autorizadas a vender o comprar el dólar oficial.

“Es una barbaridad que Argentina tenga gran cantidad de transacciones en moneda extranjera en forma interna”

Luego, aclaró por qué hasta este martes se les había permitido realizar esas transacciones que, en teoría, tenían prohibidas: “Lo que pasó es que se aclaró una interpretación errónea de una normativa y eso afectó la operación de algunas entidades. Pero no tiene nada que ver ni con normativa nueva ni con el acceso de personas humanas al mercado de cambio. Lo que fuimos viendo es que algunas aplicaciones o billeteras empezaron a incorporar esto y cuando lo fuimos notando, lo fuimos analizando, usamos la normativa y entonces salimos a aclararles que esta interpretación nos parecía que estaba errada”.

Feinmann cuestionó: “Cocos Capital dijo: ‘Nos pidieron apagar’, ¿esto es así?”. El funcionario le contestó “No, no, como decía, el Banco Central lidia con sus regulados, que son los bancos y las casas de cambio, nosotros no hablamos con Cocos hoy”.

Julio Gambina: “No es que no haya dólares, el Gobierno no los gestiona”

Frente al escándalo que se había generado, Sbdar publicó un mensaje: “Solo para aclarar que, si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre”.

Ariel Sbdar hablando de la venta de dólares en su plataforma

Designan cuatro nuevos miembros del directorio del Banco Central

El pasado 29 de septiembre, Milei sumó cuatro nuevos integrantes al Directorio del Banco Central: Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento. Según el Decreto 691/2025, estos cargos estarán vigentes hasta el 23 de septiembre de 2031.

El presidente también nombró a Evert Ignacio Van Tooren en el cargo ad honorem de Director Titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior a través del Decreto 688/2025. El nuevo funcionario tendrá mandato durante los Ejercicios Sociales 2025 y 2026.

HM/DCQ