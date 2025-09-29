Eugenia Muzio sobre el “parking”: “El Banco Central y el Gobierno vienen a reinstaurarlo para comprar reservas”

Eugenia Muzio, periodista especializada en economía del diario Perfil, analizó en diálogo con Canal E la reciente decisión del Gobierno de reinstaurar el “parking” para personas humanas, con el objetivo de acumular reservas y evitar tensiones cambiarias.

Una medida que busca comprar reservas sin desordenar el mercado

“Este nuevo parking que en realidad no es nuevo”, aclaró Muzio, al referirse a la medida que establece un plazo de espera obligatorio para quienes deseen pasar del dólar oficial a los financieros. “Hasta abril de este año las personas humanas también teníamos esta restricción que es de 90 días”, recordó.

La periodista explicó que la intención oficial es clara: “El Banco Central y el Gobierno en general vienen a reinstaurarlo por una razón en particular, que es justamente comprar reservas”. Según detalló, durante el período de mayor ingreso de dólares, el Ejecutivo no logró acumular divisas, algo que ahora intenta revertir aprovechando la baja del dólar y el clima optimista en los mercados.

“El gobierno venía de no comprar reservas en el momento de mayor afluencia de dólares”, dijo, y atribuyó parte de esta dificultad a tensiones internas. “Hubo una discusión entre Economía y el Banco Central sobre si debía emitir para comprar o debía seguir comprando el Tesoro”, agregó.

Del optimismo al control: cómo busca el Gobierno sostener la macro

Muzio precisó que la primera versión de esta medida se aplicó solo a agentes financieros, pero “había personas humanas que operaban como si fueran un banco”, lo cual, según fuentes oficiales, afectaba la estrategia de compra de reservas.

“El viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Tesoro compró 1.350 millones de dólares vía compras en bloque”, relató. El uso de estos pesos del Tesoro para adquirir divisas evita la emisión, lo cual busca reforzar la confianza de bonistas e inversores.

“El gobierno lo que intenta hacer es reforzar y decir: aunque posiblemente llegue dinero de parte de Estados Unidos, también nosotros estamos comprando reservas para cuando llegue el momento, pagarlo”, explicó Muzio.

En cuanto a la reacción del mercado, fue contundente: “No cayó para nada positivamente”, sostuvo, en referencia a quienes venían operando en la brecha cambiaria mediante “rulo” financiero.

Finalmente, contextualizó la medida en el calendario electoral: “Sabemos que a medida que se acercan las elecciones aumenta la presión en el mercado, las carteras se dolarizan”, señaló. Y agregó que “la expectativa es que apenas sean las elecciones, el 27 de octubre, haya algún tipo de cambio en el esquema”.

La apuesta del Gobierno, según Muzio, es sostener el tipo de cambio en la transición electoral, aún a costa del malestar de quienes aprovechaban la brecha. “Siempre esperando o dejando que se enoje un poco, si querés, aquellos que estaban haciendo este rulo financiero”, cerró.