El exministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a insistir con el fin del cepo, o como bien lo definió en su blog recientemente, la completa liberalización cambiaria y financiera para consolidar la estabilización, al tiempo que advirtió que la actividad se frenó en mayo y junio.

"Se abrió el cepo cambiario para las personas humanas, pero no para las empresas", lo que implica que "no puede sostenerse que se haya completado la liberalización cambiaria", sostuvo el ex ministro de Economía en un nuevo documento publicado en su blog personal.

A su vez, señaló que, aunque "se admite el dólar como moneda para los pagos, siguen existiendo muchas restricciones para la intermediación financiera en esa moneda".

Domingo Cavallo, sin eufemismos: pidió quitar retenciones e intentar un bimonetarismo sólido, antes que dolarizar

"El gobierno no debería temerle a la liberalización completa del mercado cambiario ni a la eliminación de todo vestigio de represión financiera", ya que "la completa liberalización cambiaria y financiera ayudaría a consolidar la estabilización", comentó.

En su nueva publicación, también señaló que "la estricta política fiscal es el mejor reaseguro de que la eliminación de las restricciones distorsivas sólo va a ayudar a la consolidación de la estabilidad".

El "gran beneficio de la eliminación de esas restricciones", según el exministro, es que, además de una "rápida re monetización de la economía, tanto en pesos como en dólares", esta acción "removerá expectativas de sorpresas post electorales y permitirá una baja de las tasas reales de interés, indispensable para apuntalar la reactivación vigorosa de la economía y un proceso sostenido de crecimiento".

Cavallo dijo que "mientras el Banco Central no compre reservas pagando con pesos, el proceso de remonetización será muy limitado".

Qué dijo Cavallo sobre el valor del dólar

Entre otras cosas, el ex titular del Palacio de Hacienda se refirió al tipo de cambio. "Me preocupan los cantos de sirenas que sostienen que porque hay libre flotación y el banco central no emite para comprar reservas, el tipo de cambio es el apropiado".

Según su análisis "hay muchas evidencias de que el peso sigue sobrevaluado y eso es peligroso cuando se va abriendo la economía y la competencia externa es más fuerte de lo habitual, porque las restricciones que impone Estados Unidos a las importaciones llevan o los exportadores de la mayoría de los países a buscar otros clientes vendiendo muchas veces a precios inferiores a sus costos".

No obstante, afirmó que "la eliminación de todo vestigio de atraso cambiario hará posible una apertura de la economía con escaso efecto destructivo de la actividad económica por competencia importadora y una firme acentuación de los incentivos para exportar bienes y servicios".

Un rebote de inflación en junio pero sin estar fuera de rango

En cuanto a la tasa de inflación, el economista comentó que, según las mediciones que realizó su hijo -Alberto Cavallo- en PriceStats “dan cuenta de un rebote de la tasa de inflación en junio". Sin embargo, aclaró que "no hay que asustarse, no hay nada que indique que la tasa de inflación está fuera del rango en el que estuvo desde noviembre".

Señaló que la "tendencia del índice de precios de Argentina muestra dos cambios estructurales recientes: el 16/4, tras la liberación parcial del cepo, comenzó una fase deflacionaria; el 17/6 volvió la inflación, con una tendencia similar a la previa".

Alerta sobre la actividad económica

Finalmente, en relación al nivel de actividad económica, Cavallo señaló que "el EMAE da cuenta de una recuperación en abril luego de la caída de marzo, pero hay indicios de que en mayo y sobre todo en junio la recuperación se está frenando".

Gerardo Sánchez: “La economía se recupera, pero no crece parejo”

Esta situación, en su análisis, "no debe sorprender dado el nivel de la tasa real de interés".

Cavallo anticipó que en los próximos días desarrollará y fundamentará cada una de sus proposiciones.

lr