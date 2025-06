Tras la sorpresa del 1,5% de aumento de inflación en mayo, que marcó un inesperado bajo índice para el mercado, las consultoras privadas están relevando una leve suba en junio de 2025. Los responsables del rebote serían el aumento de los precios regulados, en especial los servicios, y una aceleración del rubro Alimentos y Bebidas. Así, el índice del sexto mes del año podría situarse en niveles del 2%. El dato oficial recién lo dará a conocer el INDEC el 14 de julio próximo. Sin embargo, los privados comienzan a mostrar sus previsiones incluso antes del cierre del mes.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado que publica mensualmente el Banco Central se anticipó que junio tendría una inflación del 1,9%. Ese dato corresponde a cálculos realizados comienzos de mes, con lo cual podría haber algún cambio. En ese momento del mes pasado se esperaba un IPC del 2,2% para mayo, cuando en realidad cerró en 1,5% y se convirtió en la más baja del gobierno de Javier Milei.

JP Morgan, crítico con Milei, aconseja salir de la deuda argentina al menos hasta las elecciones de octubre

El sondeo en el que participaron 31 consultoras y centros de investigación, además de 11 entidades financieras del país adelantó una expectativa de inflación para junio, julio y agosto de 1,7% y las previsiones de las consultoras en estos momentos se mantienen en esos niveles.

De acuerdo al Panorama Macroeconómico de la Consultora Qualy esperan una Inflación por debajo del 2%. "La implementación tranquila de la liberalización cambiaria fue clave, aunque también influyeron una demanda débil y la apertura comercial" señalan.

En el caso de los alimentos y bebidas, desde LCG señalaron que la inflación promedio de las cuatro semanas de junio fue de 2,1%, mientras que la media contra las puntas fue del 1,8%.

Según los datos aportados por LCG, la inflación promedio de la últimas 4 semanas en uno de los rubros más preocupantes para el bolsillo como el el de alimentos y bebidas se aceleró 0,2 puntos porcentuales, a 2,1% mensual. Y si bien todavía se ven sensibles disparidades entre categorías, Carnes explicó el 44% de la inflación del mes.

Vale señalar que este relevamiento se hace mediante web scraping los días miércoles y se sigue la evolución de 8.000 alimentos y bebidas de 5 supermercados.

En tanto, desde Analytica relevaron una suba de precios menor en torno al 1,7%, aunque coincidieron en que el rubro que más incidencia tuvo -a diferencia del mes anterior- fue alimentos y bebidas, que mostró una suba de 1,8%. En el promedio de las últimas cuatro semanas las mayores subas se registraron en café, té, yerba y cacao (+5,2%) y azúcar, dulces, chocolates, etc. (+4,2%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran pan y cereales (+1,3%).

Econoviews también registró los aumentos en la canasta de alimentos y bebidas: “Entre las categorías, se destaca Verdulería (+1.1%). En las últimas cuatro semanas, la canasta acumula una suba del 1,9%”.

La carne volvió a estar entre los alimentos con mayores subas en el sexto mes del año.

Por su parte, el consultor Salvador Di Stéfano también aportó sus previsiones respecto del nivel en el que habría cerrado el IPC del sexto mes del año. En su análisis de este lunes 30 de junio comentó: "Los indicadores de inflación nos estarían indicando que tendremos un mes de junio con una inflación similar a la de mayo, por ende, seguimos proyectando una inflación del 16,2% anual a 12 meses vista. La tasa de devaluación se ubicaría en torno del 12,5% anual", señaló el "gurú del blue".

Finalmente, desde Equilibra anticipan que la inflación de junio se encamina a cerrar en torno al 2%, liderada por alza de precios Regulados (arriba del 3% mensual)“. La consultora explicó que los motivos detrás de esa cifra están vinculados con que los precios regulados volvieron a liderar y le pusieron un piso a la inflación del mes.

“Treparon 0,6% semanal, tras el incremento del precio de la nafta (salvo YPF, las empresas del sector subieron 5%). La inflación núcleo trepó 0,2% y los estacionales cayeron 0,2% en la semana”, expusieron.

Un índice que no refleja la realidad del consumo

Para el economista Cristian Folgar, la inflación ya no refleja fielmente lo que pasa en el consumo. "Baja en los papeles pero no en la vida real", señaló el especialista en una entrevista por Radio Rivadavia en la que apuntó contra la forma en que se mide la inflación en la Argentina. “La tendencia a la baja de la inflación se va a consolidar, pero el IPC ya no refleja la realidad del consumo cotidiano. Hoy los servicios tienen más peso en lo que realmente gastamos, y eso no está bien representado en la canasta que se usa para medir el índice”, explicó.

Los bancos digitales ganan terreno y se aprestan a destronar un gigante del mercado tradicional

De acuerdo a su mirada, la fórmula actual del índice de precios al consumidor (IPC) “tiene más de una década y está desactualizada”. Aunque reconoce que hay intención de actualizarla, advirtió que “por razones políticas eso se está demorando”. Y remarcó que, aunque el índice baja, “la gente en el supermercado ve otra cosa, porque ese número no refleja completamente lo que está pasando”.

LR/ff