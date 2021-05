Tarifas | Augusto Costa y Amado Boudou polemizaron sobre Martín Guzmán

Luego de la discusión por las tarifas y el aumento que tuvo en el centro del debate al ministro de Economía, Martín Guzmán, su par de Producción en la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y el ex vicepresidente, Amado Boudou, plantearon su mirada y coincidieron en la complejidad de la situación económica actual.

El funcionario de la cartera de Producción sostuvo que "hay intentos de debilitar al ministro Guzmán" y agregó que aplicar un sistema de tarifas segmentado es complejo pero "la clave es encontrar el equilibrio".

“Me parece que forma parte de los intentos de debilitar a un ministro que está haciendo un gran laburo y está con una tarea muy difícil. Forma parte de algo que no es lo que necesitamos y es generar conflictos donde no los hay. Podemos tener diferencias, pero estamos de acuerdo en que no queremos políticas tarifarias como la gestión de Macri”, justificó Costa, apoyando al Ministro Guzmán.

En comunicación con María Laura Santillán en La mañana de CNN por CNN Radio, Costa se refirió al debate en torno a la suba de las tarifas que impulsó el Ministro de Economía y el pedido de renuncia al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, que finalmente se quedó en su cargo. “Hay que segmentar las tarifas y encontrar los mecanismos para hacer progresivo cualquier sistema. En Argentina hay precios que son clave. Tiene que haber un sistema progresivo del pago de tarifas”, dijo Costa.

Luego, el Ministro provincial aseguró que “No es tan simple y es complejo para que se alcancen los objetivos, pero hay que alcanzar el objetivo”. En esa línea, subrayó que hay diferentes maneras de llevar adelante la segmentación, lo cual crea diferentes miradas al momento de ejecutar un plan para llevarlo a cabo.

Finalmente, sostuvo que debe haber un sistema progresivo de tarifas y que el mismo debe propiciarse con "un esquema justo y reglas claras".

Amado Boudou: "Lo que está fallando es la parte técnica”

El ex vicepresidente y ex ministro de Economía, condenado por la justicia, Amado Boudou, también analizó la difícil situación económica argentina y aseguró que hay una falla en la parte técnica. También trazó un paralelismo entre el gobierno de Juntos por el Cambio y la actual suba de tarifas energéticas que llevó adelante Martín Guzmán.

"El aumento de las tarifas durante el macrismo no tuvo ningún correlato con los salarios. Fue un mecanismo nefasto para la vida de los argentinos y para quienes producen", refirió sobre el tema tarifario.

“Cada vez que habla el Presidente dice que los salarios deben ir por encima de la inflación, lo explica clarito. Lo que está fallando es la parte técnica”, dijo el ex funcionario kirchnerista en El Destape Radio. En ese marco, sostuvo que la "desgraciada situación" de la economía doméstica "es una oportunidad para arreglar el desquicio que dejó Mauricio Macri".

“Nadie podría decir que el movimiento del dólar lo hace el IFE. Y podemos pensar que el movimiento del dólar lo hacen quienes, además, hacen la inflación y tienen ingresos concentrados”, justificó Boudou sobre uno de los alicientes que entregó el Gobierno Nacional en los primeros meses de la pandemia para sostener a los sectores más desfavorecidos.

Luego, sostuvo que "los economistas suelen enamorarse de las herramientas", y que tanto el déficit como superávit "son una herramienta, no un objetivo", y agregó que el objetivo es "la equidad y el crecimiento o el amor y la igualdad”.

Finalmente, sostuvo que el monopolio de los servicios públicos debe formar parte de la órbita del estado. "Los servicios públicos son monopolios naturales. Algunos pensamos que el timonel de esas actividades debe ser el Estado, lo que no excluye la participación privada", concluyó Boudou.

GI CP