Economistas pro industria y un ex hombre de Echegaray, en el entorno económico de Pichetto

por Patricia Valli

Antes de sumarse a la fórmula de Cambiemos como vice de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto venía de recorrer las provincias como precandidato de Alternativa Federal y mostraba un variado equipo de asesores económicos para dar forma a su “visión productivista y federal” del país.

Entre ellos estaba el ministro de Economía, Miguel Peirano, y el economista Javier Alvaredo, de la consultora ACM, y el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen. Hoy lo siguen acompañando el ex presidente del Banco Central Martín Redrado y su asesor en el Senado, el ex segundo de Ricardo Echegaray en AFIP y ex titular de Aduana Guillermo Michel.

Con ese elenco, Pichetto hablaba de generar empleo y desarrollo, y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, y alertaba sobre el nivel de deuda, con críticas al modelo financiero actual.

“No hubo plan, solo medidas aisladas”, dijo en varias oportunidades sobre el gobierno de Macri. “Primero la Argentina y luego los trabajadores y las empresas argentinas”, fue otra de las frases que resonaron cuando cuestionaba la apertura comercial “para importar mano de obra barata” o sin tener en cuenta “que el mundo cambió”, el uso del blanqueo e incluso la “reparación histórica” porque “amplió el déficit previsional en 1,9 puntos”.

En su entorno marcan que “tiene una visión peronista, productivista, de la economía. En las recorridas por las provincias también planteaba “una visión del país federal, con críticas al Gobierno y políticas productivas”, según recuerdan quienes se reunieron con él.

Como precandidato opositor, Pichetto cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy Redrado sostiene que “hay que replantear el acuerdo” (ver aparte). Y otros colaboradores cuentan que cuando Macri anunció, el 8 de mayo de 2018, que había pedido financiamiento al FMI, se enteró por la televisión. “¿Cómo no nos avisaron?”, dijo.

Los dos Migueles, Peirano y Pichetto, son amigos desde hace años. Tanto Peirano como Alvaredo dejaron de ser asesores en diciembre del año pasado. El ex secretario de Industria de Néstor Kirchner y después ministro de Economía no participará de Cambiemos. Fue asesor, incluso, de Daniel Scioli en la campaña anterior, con propuestas como la de un Banco de Desarrollo, en línea con su gestión anterior. Alejado de los medios y la política, tiene como referente económico a Roberto Lavagna, el candidato a presidente por Consenso 2030 y quien lo llevó a la administración pública, aunque tampoco integra ese espacio político.

Michel fue funcionario de AFIP y pasó a dirigir la Aduana bajo la gestión de Ricardo Echegaray, en marzo de 2015. En el Congreso, asesora a Pichetto con las leyes económicas y de Presupuesto, aunque no se presenta como economista sino como contador y abogado. Como ex funcionario de Aduana, fue citado a indagatoria en la causa de los contenedores.

“Pichetto habla con un conjunto de gente amplio, tiene mucho diálogo y consulta”, explica uno de sus asesores. Entre ellos también estaba Guillermo Nielsen, quien ahora acompaña a Alberto Fernández. Esta semana, desde Neuquén, comparó la economía actual con un “proceso de quimioterapia” y señaló que “hay que ver cuántos dólares le quedan al Central y cuántas empresas quedarán en pie”.

Cambios. Pichetto también habla con el diputado bonaerense Emilio Monzó, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el ministro de Producción, Dante Sica, otro de los “peronistas” del Gobierno.

El área de Producción es señalada como una de las de su interés. Pero sus colaboradores aseguran que todavía no se habló del reparto de cargos, aunque vaticinan que un segundo mandato –en caso de que Macri logre la reelección en octubre o noviembre– deberá venir acompañado de cambios de nombres en el gabinete.